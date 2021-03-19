Центробанк поднял ключевую ставку до 4,5% впервые с 2018 года

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Виктория Андреева
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Эксперты не исключают и дальнейшего ее роста.

Центробанк поднял ключевую ставку до 4,5% впервые с 2018 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Центральный банк РФ впервые с 2018 года поднял ключевую ставку. С учетом индексации на 0,25 процентных пункта, теперь она составляет 4,50%. Информация об этом появилась на сайте регулятора 19 марта.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку. <…>Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска», — говорится в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что на фоне принятия дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде государств, а также благодаря увеличению темпов вакцинации населения против COVID-19 ожидания по внешнему спросу улучшаются.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных», — подчеркивали специалисты.

Между тем, они допустили, что на последующих заседаниях может быть принято решение об очередном повышении ключевой ставки. Ближайшее состоится 23 апреля 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала сроки появления цифрового рубля, а также оценила возможность ввода новых денежных знаков.

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