Центробанк поднял ключевую ставку до 4,5% впервые с 2018 года

Центральный банк РФ впервые с 2018 года поднял ключевую ставку. С учетом индексации на 0,25 процентных пункта, теперь она составляет 4,50%. Информация об этом появилась на сайте регулятора 19 марта.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку. <…>Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска», — говорится в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что на фоне принятия дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде государств, а также благодаря увеличению темпов вакцинации населения против COVID-19 ожидания по внешнему спросу улучшаются.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных», — подчеркивали специалисты.

Между тем, они допустили, что на последующих заседаниях может быть принято решение об очередном повышении ключевой ставки. Ближайшее состоится 23 апреля 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала сроки появления цифрового рубля, а также оценила возможность ввода новых денежных знаков.