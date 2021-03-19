«Поднялась температура»: Как себя чувствует дочь Сумишевского, едва не погибшая при взрыве в Химках

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 2 766

Наследница знаменитого музыканта проживает в соседней квартире по отношению к той, где прогремел хлопок.

Фото, видео: Instagram @yaroslav_sumishevskiy; 5-tv.ru

Дочь музыканта Ярослава Сумишевского Ксения чудом избежала трагедии, произошедшей сегодня в доме в подмосковных Химках на улице Зеленая. Девушка проживала в соседней квартире по отношению к той, где прогремел хлопок, а после вспыхнул пожар. Огнем были охвачены пять квартир. Обрушилось перекрытие между этажами. Три человека погибли, и еще четверо пострадали. 

Однако наследницы артиста по счастливой случайности не оказалось дома в момент ЧП. Более того, ее квартира абсолютно не получила никаких повреждений. В интервью 5-tv.ru Ксения рассказала о том, как узнала о трагическом инциденте и о своем состоянии после него.

«Дома никого не было. Когда я узнала о трагедии, то я сразу позвонила маме, чтобы узнать, все ли в порядке. Честно, я не совсем помню утро, хоть уже знала, что у нас никто не пострадал. Все равно было немного страшно. Нужно было увидеть своими глазами, что все действительно в порядке», - поделилась девушка.

За пожаром, охватившем верхние этажи здания, дочь Сумишевского наблюдала из окон соседнего дома. Она была потрясена случившемся и сразу позвонила звездному отцу, чтобы сообщить, что с ней все в порядке. Несмотря на то, что все обошлось, Ксения пережила стресс, от которого теперь постепенно отходит. 

«Конечно, я сообщила папе, чтобы он был в курсе, не волновался и обо всех изменениях ему также сообщала. Сейчас чувствую себя нормально. Только немного поднялась температура. Но, я думаю, это от стресса и в течение дня все наладится», -добавила наследница Сумишевского.

В последнее время Ярослава Сумишевского преследует череда неудач. Накануне прошло 40 дней со дня смерти его жены Натальи, которая погибла в страшном ДТП под Красноярском 29 января. Артист до сих пор не может смириться с утратой. Поклонники даже переживали за психическое здоровье исполнителя после трагедии. По мнению подписчиков, еще и смерть наследницы знаменитости было бы вынести очень трудно.

Ранее 5-tv.ru писал, что по предварительным данным, трагедия унесла жизни трех человек: мужчины и двоих детей. Еще четыре человека пострадали. Состояние трех человек, включая 10-летнего ребенка, оценивается как средней степени тяжести, еще одного — как тяжелое. взрыв случился в квартире на восьмом этаже. В результате были разрушены перекрытия с 9-го на 8-й, балконы, окна. Огонь охватил пять квартир.

 

Читайте также

-5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
74.14
0.48 88.43
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:19
«Странно, что не русские хакеры»: Захарова о причине падения Байдена на трапе
21:03
На фоне сбоя в Facebook пользователи жалуются на проблемы ВКонтакте, Билайн, МТС и Мегафон
20:55
«Очень ветрено»: в Белом доме объяснили падение Байдена на трапе самолета
20:47
«Ждем девочку»: звезда «Дома-2» Катя Жужа беременна спустя семь месяцев после предыдущих родов
20:42
В WhatsApp и Instagram произошел сбой
20:42
«Поднялась температура»: Как себя чувствует дочь Сумишевского, едва не погибшая при взрыве в Химках

Сейчас читают

«Настоящее чудо»: При взрыве в Химках чуть не погибла дочь потерявшего жену Сумишевского
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака
«Дедуля втянет нас в войну»: американцы в шоке от угроз Байдена в адрес Путина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака