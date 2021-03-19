«Поднялась температура»: Как себя чувствует дочь Сумишевского, едва не погибшая при взрыве в Химках
Наследница знаменитого музыканта проживает в соседней квартире по отношению к той, где прогремел хлопок.
Фото, видео: Instagram @yaroslav_sumishevskiy; 5-tv.ru
Дочь музыканта Ярослава Сумишевского Ксения чудом избежала трагедии, произошедшей сегодня в доме в подмосковных Химках на улице Зеленая. Девушка проживала в соседней квартире по отношению к той, где прогремел хлопок, а после вспыхнул пожар. Огнем были охвачены пять квартир. Обрушилось перекрытие между этажами. Три человека погибли, и еще четверо пострадали.
Однако наследницы артиста по счастливой случайности не оказалось дома в момент ЧП. Более того, ее квартира абсолютно не получила никаких повреждений. В интервью 5-tv.ru Ксения рассказала о том, как узнала о трагическом инциденте и о своем состоянии после него.
«Дома никого не было. Когда я узнала о трагедии, то я сразу позвонила маме, чтобы узнать, все ли в порядке. Честно, я не совсем помню утро, хоть уже знала, что у нас никто не пострадал. Все равно было немного страшно. Нужно было увидеть своими глазами, что все действительно в порядке», - поделилась девушка.
За пожаром, охватившем верхние этажи здания, дочь Сумишевского наблюдала из окон соседнего дома. Она была потрясена случившемся и сразу позвонила звездному отцу, чтобы сообщить, что с ней все в порядке. Несмотря на то, что все обошлось, Ксения пережила стресс, от которого теперь постепенно отходит.
«Конечно, я сообщила папе, чтобы он был в курсе, не волновался и обо всех изменениях ему также сообщала. Сейчас чувствую себя нормально. Только немного поднялась температура. Но, я думаю, это от стресса и в течение дня все наладится», -добавила наследница Сумишевского.
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