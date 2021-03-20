Коварные разлучники: какие знаки зодиака способны разбить чужую семью?

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые готовы на все ради собственного счастья в личной жизни — даже на разрушение чужой семьи. Наличие законного супруга или детей у избранника эти люди не считают достойным препятствием в отношениях с противоположным полом.

Весы

Представители этого знака знают, как расположить к себе понравившегося человека. Они умеют подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки, отлично выглядеть, излучать сексуальность и уверенность в себе. Выбрав «жертву», Весы действуют планомерно и хладнокровно, даже если избранник состоит в отношениях или браке. Эти обольстители легко отбивают своих любовников у супругов и быстренько женят их на себе.

Козерог

Козероги — невероятные эгоисты. Стоит рожденному под этим знаком что-то решить — горы свернет, но исполнит. То же касается и личной жизни. Интересует ли представителей этого астрологического символа судьба брошенной их спутником семьи — нисколько! Главным образом счастливы должны быть Козероги, чувства соперников их не волнуют. Отказываясь спустя время от ушедшего к ним партнера, такие дамы и господа не будут терзаться чувством вины, ответственность за случившееся они, скорее всего, возложат на вторую половинку. Если же объект желания не поддастся, его ждет страшная месть уязвленного Козерога.

Водолей

Водолеев буквально тянет к людям, которые уже находятся в паре. Кроме того, им ничего не стоит увести избранника от сожителя или супруга. При этом честные представители этого знака зодиака понимают, что поступают жестоко, но сдержаться они не в силах. После успешного завершения «военных действий» Водолеи вполне могут создать с партнером крепкую семью. Выбор они делают осознанно, поэтому разводятся намного реже остальных.

Лев

Горячие львы обожают соревноваться. Если это борьба за сердце несвободной красавицы или благосклонность женатого принца — еще интереснее! Однако целью зачастую является не создание пары или семьи, в которой родятся плоды их страстной любви, а прозаичное желание «победить» несговорчивого партнера, доказать себе, что никто не устоит перед чарами. После этого Лев может с чистой совестью покинуть партнера, так как больше сражаться не за что. Тем не менее в случае искренней симпатии представители этого астрологического символа могут дойти с избранником и до ЗАГСа.

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