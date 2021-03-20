Коварные разлучники: какие знаки зодиака способны разбить чужую семью?

|
Рита Цветкова
2 762

Эти люди ни перед чем не остановятся, чтобы привязать возлюбленного — наличие супруга у избранника они не считают препятствием.

Коварные разлучники: какие знаки зодиака способны разбить чужую семью?

Фото: Depositphotos / ryanking999

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые готовы на все ради собственного счастья в личной жизни — даже на разрушение чужой семьи. Наличие законного супруга или детей у избранника эти люди не считают достойным препятствием в отношениях с противоположным полом.

Весы

Представители этого знака знают, как расположить к себе понравившегося человека. Они умеют подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки, отлично выглядеть, излучать сексуальность и уверенность в себе. Выбрав «жертву», Весы действуют планомерно и хладнокровно, даже если избранник состоит в отношениях или браке. Эти обольстители легко отбивают своих любовников у супругов и быстренько женят их на себе.

Козерог

Козероги — невероятные эгоисты. Стоит рожденному под этим знаком что-то решить — горы свернет, но исполнит. То же касается и личной жизни. Интересует ли представителей этого астрологического символа судьба брошенной их спутником семьи — нисколько! Главным образом счастливы должны быть Козероги, чувства соперников их не волнуют. Отказываясь спустя время от ушедшего к ним партнера, такие дамы и господа не будут терзаться чувством вины, ответственность за случившееся они, скорее всего, возложат на вторую половинку. Если же объект желания не поддастся, его ждет страшная месть уязвленного Козерога.

Водолей

Водолеев буквально тянет к людям, которые уже находятся в паре. Кроме того, им ничего не стоит увести избранника от сожителя или супруга. При этом честные представители этого знака зодиака понимают, что поступают жестоко, но сдержаться они не в силах. После успешного завершения «военных действий» Водолеи вполне могут создать с партнером крепкую семью. Выбор они делают осознанно, поэтому разводятся намного реже остальных.

Лев

Горячие львы обожают соревноваться. Если это борьба за сердце несвободной красавицы или благосклонность женатого принца — еще интереснее! Однако целью зачастую является не создание пары или семьи, в которой родятся плоды их страстной любви, а прозаичное желание «победить» несговорчивого партнера, доказать себе, что никто не устоит перед чарами. После этого Лев может с чистой совестью покинуть партнера, так как больше сражаться не за что. Тем не менее в случае искренней симпатии представители этого астрологического символа могут дойти с избранником и до ЗАГСа.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года для всех знаков зодиака.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.14
0.48 88.43
0.31
Коварные разлучники: какие знаки зодиака способны разбить чужую семью?

Последние новости

10:34
Момент падения автобуса с 70 пассажирами в пропасть в Шри-Ланке попал на видео
10:21
Звезда сериала «След» напал с ножом на инспекторов ВАИ в центре Москвы
10:15
Любовь закончилась: Анастасия Стоцкая ушла от мужа
10:08
Ждать недолго: когда в Москве начнут оформлять электронные паспорта
10:05
При крушении автобуса на Шри-Ланке погибли 13 человек и 30 пострадали
9:52
«Я выигрывала, благодаря тебе»: Алина Загитова рассказала о горькой утрате

Сейчас читают

Коварные разлучники: какие знаки зодиака способны разбить чужую семью?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж
Почему родные Жанны Фриске продают ее вещи и имущество?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака