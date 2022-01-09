ТОП-6 знаков зодиака, которые совсем не умеют общаться

Далеко не всех людей, которые отличаются коммуникабельностью, легко понять. Они могут много говорить, но не способны соблюдать правила общения. Астрологи считают, что представителям некоторых знаков зодиака этот недостаток мешает больше других.

Весы

Представители данного знака являются наиболее дипломатичным из всех. Они вежливы и довольно дружелюбны, но им присущи крайности, из-за которых их порой становится очень трудно понять.

Водолей

Водолеи как правило оригинальные мыслители. Они стремятся изменить мир, при этом чрезвычайно социальны и любят путешествовать. Однако недостаток представителей этого знака в том, что они слишком идеалистичны и устанавливают завышенные требования для себя и окружающих.

Скорпион

Скорпионы обычно мудры и при этом чрезвычайно страстны. Но они очень скрытны по своей природе и никогда не раскроют всех аспектов своей личности. Представителям знака также трудно прощать и забывать обиды. Они могут быть очень холодными и безжалостными.

Близнец

Близнецы, как правило, веселы и энергичны. Они ищут новые идеи и новых людей, являются мастерами на все руки и умеют работать в режиме многозадачности. Их единственный недостаток — они крайне нерешительны. Близнецы путаются в словах не потому, что хотят вас разозлить, а потому что внутри их множество противоречий.

Рак

Раки очень трудолюбивы. Если они ставят перед собой цель, их уже не остановить. Они следуют своему внутреннему голосу, не обращая внимания на советы со стороны. Но Раки бывают очень капризными, и их бывает трудно понять.

Стрелец

Они не умеют сидеть сложа руки и любят движение, обожают путешествовать и исследовать мир. Однако слова Стрельцов бегут впереди мысли, и они не понимают, что их комментарии могут обидеть окружающих.

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