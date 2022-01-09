Переломы, трещины, разрывы: какие травмы можно получить во время секса

«Все хорошо в меру» — эта старая поговорка как нельзя лучше подходит для описания последствий жесткого секса. Нередки случаи, когда после интимной близости любовники оказываются на операционном столе. Что же служит тому причиной и как избежать хирургического вмешательства, если темперамент «требует» — 5-tv.ru узнал у медиков.

Ранимые существа

Как ни странно, но с виду крепкие мужчины более подвержены травматизации во время секса нежели хрупкие и нежные женщины. Все дело в анатомическом строении половых органов, объясняет уролог Александр Ефименко.

Так, ввиду индивидуальных особенностей мужчины при жестком сексе часто получают переломы полового члена, травмы головки, крайней плоти, кожи и уздечки. К менее опасным последствиям относятся повреждения кожи мошонки или яичек.

«Перегиб, ушиб или самое опасное состояние — перелом полового члена, который чаще всего сопровождается надрывом кавернозных тел, — это очень опасное ургентное состояние, которое требует немедленно медицинской помощи. При таком состоянии возникает очень сильный болевой синдром, отек и гематомы больших размеров, в том числе переходящих на мошонку и даже на внутреннюю поверхность бедер», — отмечает специалист.

Уролог с сожалением констатирует, что в таких ситуациях мужчины предпочитают лечиться дома или вовсе ждут, пока «пройдет само». Однако на самом деле на счету буквально каждая минута. Если при повреждении кожи не страшны маленькие ранки или синячки, то переломы полового члена часто сопровождаются обильными кровотечениями, что чревато фатальными последствиями.

«Самыми частыми бывают повреждения уздечки, ее полный или частичный надрыв, что тоже требует немедленного обращения к врачу. Хотелось бы отметить, что использование различных предметов для интимной близости, особенно, колющих и режущих может вызвать достаточно мощное и сильное кровотечение. Все такие состояния являются ургентными, особо опасным и требуют немедленного обращения к специалистам», — подчеркнул Александр Ефименко.

Как быть женщинам?

В данном случае, все гораздо менее опасно, утверждает врач уролог-андролог Ровшан Гаджиев. Хотя в отдельных случаях женщины тоже могут оказаться на хирургическом столе.

Самые распространенные травмы, получаемые пациентками во время секса, являются надрывы влагалища и ссадины. В основном это случается, когда партнер был груб или недостаточно подготовил пассию к предстоящему акту. В таком случае во влагалище не выделяется достаточное количество смазки, чтобы обеспечить комфортное проникновение.

«В дальнейшем это может привести к появлению неприятных ощущений внизу живота и в промежности, также может присоединиться вторичная инфекция, возникнуть учащенное мочеиспускание, восполнение мочевого пузыря. Эта ситуация требует консультации уролога и гинеколога», — пояснил эксперт.

Ровшан Гаджиев отметил, что порой после жесткого секса пациенткам требуется и экстренное хирургическое вмешательство. Речь идет о случаях разрыва стенок влагалища. Например, из-за неаккуратного использования игрушек для интимной близости. Такая ситуация требует ушивания дефекта и впоследствии обращения к гинекологу.

«Отдельно нужно сказать и про анальный секс. Ампула прямой кишки не предназначена для секса. Нужно обильная смазка на силиконовой основе. Иначе могут возникнуть различные проблемы с прямой кишкой: трещины, геморрой, воспаления слизистой. Нужно стараться делать все аккуратно и следить за мерами безопасности. Развлекаться без вреда для здоровья», — подытожил медик.

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