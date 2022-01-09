Как повысить женское либидо? — рекомендации сексолога

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 1 009

Алия Королева в интервью 5-tv.ru рассказала о трех составляющих высокой сексуальной активности.

Фото, видео: Depositphotos / SashaKhalabuzar; 5-tv.ru

Женщине, которая отмечает у себя снижение сексуального влечения, в первую очередь необходимо убедиться в том, что у нее все в порядке с гормональным фоном и нет дисбаланса. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщила психолог и сексолог Алия Королева.

«Например, если у женщины снижен тестостерон или повышен пролактин, это будет в первую очередь сказываться на желании, на либидо», — пояснила эксперт.

Если же в гормональном плане в организме все в порядке, то для поддержания высокого либидо нужно следовать нескольким рекомендациям, отметила Королева.

Так, в первую очередь необходимо заниматься спортом, потому что физическая активность способствует выработке в организме тестостерона — гормона сексуальности и дофамина — гормона радости и удовольствия. Оба эти гормона повышают либидо.

Второе — это правильное питание, включающее полноценный рацион белков, жиров и углеводов. Сексолог также советует добавлять в свое меню специи и «что-нибудь остренькое», например, острый перец — это улучшает кровообращение, что в свою очередь повышает сексуальное влечение. Благотворно влияет на либидо и корень женьшеня, добавила эксперт.

«И последнее, самое главное, — не откладывайте секс в конец списка дел. Если вы не будете уделять должное внимание своему сексуальному настроению, думать, мечтать, фантазировать о сексе, то о каком влечении может идти речь. Наполняйте сексуальными мелочами весь свой день, и чем больше вы будете думать о сексе, тем больше в вас будет гореть это желание», — посоветовала сексолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы причины снижения сексуального влечения у мужчин.

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