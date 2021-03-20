Старший сын голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэддокс может испытывать романтические чувства к своей приемной матери. Именно этим объясняется то, что в конфликте Джоли с Питтом он принял ее сторону и изъявил желание отказаться от фамилии отца, считает детский и семейный психолог Наталья Искра.

«Старший ребенок разводящихся родителей — очень взрослый мальчик, во-вторых, он приемный. Конечно, он может испытывать романтические чувства к Анджелине, может хотеть быть этаким рыцарем по отношению к ней в отличие от Питта <…> Он хочет поддержать Анджелину, хочет быть для нее в роли, в кавычках, заместителя Питта. Именно с этим связан отказ от фамилии, потому что ребенок ставит стену и говорит, что больше не принадлежит к этому семейству», — пояснила Искра в беседе с 5-tv.ru.

На днях стало известно о том, что 19-летний приемный сын Питта и Джоли Мэддокс дал показания против своего отца по судебному разбирательству между актерами об опеке над шестью общими детьми. Также сообщалось, что молодой человек хочет избавиться от отцовской части фамилии и остаться Мэддоксом Джоли.

Ранее от фамилии отца уже отказалась 14-летняя биологическая дочь актеров Шайло, став просто Джоли. Правда, пока она сделала это неофициально, просто изменив личные данные в профайле в соцсети.

По мнению Натальи Искры, Шайло в этой ситуации руководят не столь серьезные мотивы, как ее братом Мэддоксом. Все дело в подростковом возрасте, говорит психолог.

«Что касается девочки, то ей 14 лет — это переходный, подростковый возраст, когда многие дети манипулируют разводящимися родителями, пытаясь получить бонусы от одной и другой стороны», — считает эксперт.

В целом, по мнению психолога, длительный, конфликтный и публичный развод голливудских знаменитостей, конечно же, негативно отражается на их детях.

«Что касается длительного — более четырех лет — процесса развода и его публичности, конечно, это отражается на детях <…> они посещают школу и другие учреждения, где им задают вопросы об этом, за их спиной могут что-то обсуждать. Это может приводить к повышению напряжения у детей, потому что, на самом деле, развод — это родительское дело, а совсем не детское», — резюмирует эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, старший сын звездной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс дал показания против отца в суде, отозвавшись о нем «не очень лестно».