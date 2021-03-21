Под покровительством Фортуны: астропрогноз на неделю с 22 по 28 марта

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 020

Астролог Алена Никольская дала советы, как плодотворно провести последние дни уходящего месяца.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Warnack; 5-tv.ru

Последняя полноценная неделя марта станет очень важной для определения дальнейшего сценария жизни на весь предстоящий год. О том, чему лучше всего посвятить это время, чтобы потом не сетовать на неудачи, 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

С 20 на 21 марта человечество пережило день весеннего равноденствия. Этот период отражает сценарий вашей жизни до 20 марта 2022 года, напомнила астролог. Поэтому в предстоящую неделю лучше сконцентрироваться на тех занятиях, которые вам доставляют удовольствие, и избегать ссор.

«А это значит, что у нас сейчас запустился новый цикл интересных изменений. Колесо Фортуны покатилось вперед! И эти 12 дней — это то время, когда вам необходимо быть максимально динамичными, яркими и делать только то, что вам очень нравится. И ни в коем случае не ругаться ни с кем из своих знакомых. Не давать в долг и не делать никаких вещей, о которых вы затем можете пожалеть», — посоветовала Никольская.

Эта неделя также ознаменовалась тем, что Венера перешла в знак Овна. Теперь люди будут больше подвержены влиянию этой планеты, а значит, будут действовать импульсивно и резко. Поэтому, по словам астролога, нужно тщательно обдумывать каждый свой шаг.

«У нас сейчас будут бурные эмоции. Нам захочется быть активными, динамичными, куда-то нестись, у нас будет куча идей, и их захочется очень быстро, без оглядки, воплощать. Поэтому у вас должен быть принцип: семь раз отмерь, один — отрежь. Потому что резать захочется напропалую», — заметила Никольская.

Со вторника по пятницу все будут подвержены разным эмоциональным порывам. Поэтому стоит быть осторожными, будет повышена травмоопасность. Зато в конце недели нас ожидает Полнолуние — 28 марта. Пока Луна растет, лучше завершить текущие дела и начать новые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие книги расскажут о судьбе знаков зодиака в 2021 году.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.14
0.48 88.43
0.31
Мальчик или девочка? Как по дате рождения определить пол будущего ребенка

Последние новости

18:21
«Защита гарантирована»: Как себя чувствует пенсионеры, привитые от COVID-19
18:15
Может ли мужчина отобрать у бывшей жены фамилию — объясняет Жорин
18:02
Чем опасны обильные менструации и как это лечится — объясняет гинеколог
17:51
У принца Чарльза ухудшилось здоровье после обвинений королевской семьи в расизме
17:40
Видео: сын Авербуха повторил танец Арзамасовой из «Папиных дочек»
17:19
Видео: Повалившийся на трибуны слон вызвал панику зрителей в казанском цирке

Сейчас читают

Как изменилась жизнь актеров после съемки в сериале «Полицейский с Рублевки»?
«Ты ошиблась, Америка»: британцы оценили инцидент с Байденом на трапе самолета
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака