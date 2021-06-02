Редкий развод обходится без неприятных моментов. Одни, расставаясь, делят имущество, другие — детей, третьи требуют алиментов, но есть и достаточно экстравагантные неурядицы, с которыми сталкиваются вконец разругавшиеся супруги. Так, некоторые мужчины сетуют, что их бывшие половинки продолжают носить их фамилию, напоминая о больном или даже позоря честный род экс-благоверного. Как избежать такой неприятности законным путем, в беседе с 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

К великому сожалению представителей сильного пола, в отечественном законодательстве закреплено право женщины оставить себе на память фамилию бывшего мужа. Оно содержится в 36 статье ФЗ «Об актах гражданского состояния».

«Супруга после расторжения брака имеет право либо оставить себе фамилию мужа, либо вернуть девичью. И бывший супруг никаким образом на ее желание повлиять не может», — рассказал Жорин.

Однако достичь желаемого результата все-таки шансы есть, добавил юрист. Можно попробовать «выкупить» драгоценную фамилию у жены. Но и здесь гарантий нет никаких. По словам адвоката, нередки случаи, когда женщина, получив желаемое, «забывала» о данном слове вернуть себе девичью фамилию.

«Первый вариант — договориться полюбовно. Такой способ часто используется, когда в период раздела имущества бывшей супруге предлагается немного больше, чем положено, и она соглашается отказаться от фамилии мужа», — описал способ Жорин.

И, наконец, самое простое решение — обезопасить себя заранее и не давать своей избраннице столь ценную вещь, резюмировал юрист.

«Второй способ выхода из подобных ситуаций — не попадать в них. В момент регистрации брака каждый оставляет себе ту фамилию, которая у него была. И в случае расторжения никаких проблем, связанных с фамилией, не возникает», — заключил Жорин.

К слову, желание отобрать у бывшей жены фамилию чаще всего возникает у публичных людей. Например, худрук «Ералаша» Борис Грачевский о бывшей супруге Анне говорил:

«Обидно, что она позорит мою фамилию, которую я ни разу не запятнал».

Любопытно, но несколько лет назад в Госдуме уже пытались подарить мужчинам право на неприкосновенность фамилии после развода. С предложением закрепить в законе механизм ее возврата мужу выступал депутат от Ленинградской области Владимир Петров. Инициатива не нашла одобрения, так как по законам РФ любой гражданин может сменить фамилию на любую другую без доказательств родства. Позже выяснилось, что идея была первоапрельской шуткой.

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