Таролог назвала пять признаков того, что на женщине лежит венец безбрачия

Понятие «венца безбрачия» существует почти во всех мировых культурах и верованиях. Часто дамы, которые сталкиваются с неудачами в личной, списывают свои проблемы именно на подобную порчу. Мало кто знает, что женщина, которая уже однажды была замужем, носить венец безбрачия не может. С данной неприятностью сталкиваются только те представительницы слабого пола, которые еще ни разу не ходили под венец.

Таролог Саона рассказала 5-tv.ru, кто же может наслать на женщину венец безбрачия и как его распознать.

«Венец безбрачия может наслать на вас ваша соперница. Либо он может вам передаться от ваших предков, так же как может передаться бездетность. Обязательно нужно от этого избавляться и очищать себя. Также если кто-то наводил на вас порчу, если девушка не в браке, юная, молодая девушка. На нее могут наслать порчу. И тогда она может принять эту порчу на себя именно венцом безбрачия», — рассказала Саона.

По словам таролога, существует пять основных признаков, которые говорят о том, что женщина носит венец безбрачия.

«Первое: девушке не свойственно чувство любви. Она просто никогда и ни в кого не может влюбиться. Второе: окружающие мужчины, все как один в упор вас не замечают. Третье: Бездетности и нежелание мужчин иметь с вами общих детей. Четвертое: отсутствие не только серьезных отношений, но и любой связи с противоположным полом. Пятое: если отношения и есть, то они все неустойчивые, кратковременные и заканчиваются почти мгновенно. При этом разрыв всегда проходит болезненно», — пояснила Саона.

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