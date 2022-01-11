ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых выходят замуж несколько раз

Как много прекрасных хозяек и страстных любовниц никогда не пройдут в белом платье к алтарю. Причины могут быть разные, от иных приоритетов до «веления судьбы». Но есть среди представительниц слабого пола те, которые слышат марш Мендельсона не два, и даже не три раза в жизни. Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми родились эти красавицы.

Овен

Дамы-Овны обаятельны и привлекательны. Они не страдают от недостатка внимания со стороны противоположного пола. Но Овны отличаются особой расчетливостью. Представительницы этого знака зодиака не вступают в отношения, не просчитав все на несколько лет вперед. И если кандидат Овну подходит, то она со всей упорностью будет «тащить» его к алтарю. Еще одна особенность Овнов — им быстро приедается все старое. Поэтому, как только парень становится девушке-Овну мужем и начинается рутина, супруге становится скучно. Она вспоминает, что нуждается в вечном чувстве влюбленности и находит нового кандидата в мужья. Так может длиться достаточно долго, пока Овен наконец не встретит «того самого».

Близнецы

Близнецы искренне и горячо любят каждого мужчину, с которым вступают в отношения. Но как только Близнецы слышат признание, их запал пропадает. Цель достигнута, а значит тратить время на нее больше нет смысла. Так же и с браком. Получить предложение и надеть фату — лишь одна из целей близнецов. Пережив все это с одном партнером, Близецам может показаться, что с другим «женихом» будет еще интереснее. Но когда этим представительницам зодиакальной дюжины встречается человек, способный укротить их любопытный нрав, Близнецы становятся прекрасными верными женами и ответственными матерями.

Скорпион

Женщины, рожденные под этим знаком, часто совершают такие поступки, которые сможет понять далеко не каждый человек. Импульсивность, яркость и наплевательское отношение ко всему, кроме себя, свойственно Скорпионам. Спонтанные дамы-Скорпионы могут неожиданно «выскочить» замуж, а потом также неожиданно расторгнуть брак. Поэтому в их жизни часто несколько экс-мужей.

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