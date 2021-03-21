Стали известны личности всех задержанных по делу пензенского губернатора

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные данные о задержанных по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Помимо самого главы региона, а также руководителя группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его супруги Евгении и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, по делу о взятке проходят еще два человека. Речь идет о Геннадии Маркове, а также Федоре Федотове.

Первый из них, по информации источника 5-tv.ru, работал водителем в представительстве Пензенской области в правительстве РФ. Предполагается, что именно он использовал переданный Белозерцеву «Mercedes. Второй — занимает пост второго замруководителя представительства региона в правительстве РФ. Предположительно, он «курировал» вопрос передачи ценностей и денег Белозерцеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерова по подозрению в коррупции и использовании служебных полномочий в личных целях. По версии следствия с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармкомпаний «БИОТЭК» Борис Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на сумму более 31 миллиона рублей.