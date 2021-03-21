Занимали полэтажа: стало известно о роскошной жизни сына пензенского губернатора
По словам консьержки дома, сын задержанного по подозрению во взятке Ивана Белозерцева живет сразу в четырех квартирах.
Фото, видео: Depositphotos / Irusetka.yandex.ru; 5-tv.ru
Консьержка одного из жилых домов в Пензе эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала о роскошной жилплощади, в которой проживает сын задержанного губернатора Пензенской области.
По ее словам, Александр Белозерцев вместе с женой и детьми занимают четыре квартиры на одном из этажей дома.
«На каждом этаже восемь квартир, вся половина их», — сообщила женщина.
Консьержка также отметила, что ремонт всех этих квадратных метров проходил не менее года.
«Дом стоит уже пять лет. Я работаю всего второй год, пока я тут находилась, они все это время делали ремонт. После Нового года они уже заселились», — рассказала женщина.
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