Занимали полэтажа: стало известно о роскошной жизни сына пензенского губернатора

Консьержка одного из жилых домов в Пензе эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала о роскошной жилплощади, в которой проживает сын задержанного губернатора Пензенской области.

По ее словам, Александр Белозерцев вместе с женой и детьми занимают четыре квартиры на одном из этажей дома.

«На каждом этаже восемь квартир, вся половина их», — сообщила женщина.

Консьержка также отметила, что ремонт всех этих квадратных метров проходил не менее года.

«Дом стоит уже пять лет. Я работаю всего второй год, пока я тут находилась, они все это время делали ремонт. После Нового года они уже заселились», — рассказала женщина.