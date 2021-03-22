Жизнь малышки, несколько дней прожившей в квартире с мертвой матерью, спас кот

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Игорь Рязов
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Сейчас годовалая девочка находится в одной из московских больниц. Она прожила без еды и питья четыре дня.

Жизнь малышки, несколько дней прожившей в квартире с мертвой матерью, спас кот

Фото: Depositphotos / youloveben

Жизнь годовалой девочки, которая около четырех дней прожила в квартире рядом с телом мертвой матери, спас кот. Об этом пишет «МК».

Незадолго до смерти мама девочки сообщила близким, что собирается с дочкой на дачу. Вскоре связь с 38-летней женщиной пропала — родственники несколько дней не могли до нее дозвониться, но списывали все на проблемы с мобильной сетью в сельской местности.

Через несколько дней бабушка малышки решила проведать внучку и поехала в квартиру дочери. Попасть внутрь она не смогла, однако услышала истошное мяуканье кота. Пожилая женщина заподозрила неладное и тут же вызвала слесаря, чтобы тот вскрыл замок.

Когда дверь была открыта, из квартиры пошел специфический запах. Бабушка вызвала медиков. Те установили, что мать девочки скончалась не менее четырех дней назад. Ее годовалая дочка, к счастью, оказалась жива, хоть и провела все это время без еды и питья.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, девочку в истощенном состоянии доставили в больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

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