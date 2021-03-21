В Москве годовалый ребенок несколько дней провел в квартире с мертвой матерью

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Георгий Иванов
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Сейчас девочка находится в одной из столичных клиник в тяжелом состоянии.

В Москве годовалый ребенок несколько дней провел в квартире с мертвой матерью

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

В Москве годовалая девочка несколько дней была заперта в квартире с умершей матерью. Об этом сообщают ряд СМИ. По предварительным данным, ребенок провел в жилище с трупом порядка трех дней, и все это время был лишен еды и питья.

Причины смерти женщины сейчас выясняются, сама девочка госпитализирована в одну из столичных клиник.

«Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Я нахожусь на связи с правоохранительными органами, социальными службами», — рассказала в беседе с ТАСС уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный мужчина зарезал в Москве экс-возлюбленного своей девушки на глазах у шестилетней дочери последнего.

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