Новая версия песни Татьяны Булановой «Не плачь» привела к грандиозному скандалу в русскоязычном интернете. О «премьере» у своей подопечной — Гузель Хасановой — сообщил музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

Он выразил надежду, что песня придется по нраву аудитории.

«Гузель, поздравляю тебя с премьерой песни „Не плачь“. Знаю, как трепетно ты к ней относишься, и верю, что твоя версия понравится большому количеству человек!» — написал он.

Instagram @vdrobysh

Однако реакция — совсем не позитивная — последовала незамедлительно.

«Спасибо, дорогой Виктор Яковлевич», — написала Хасанова в комментариях.

«За что спасибо? За Танину песню?»

«Советую вам извиниться перед Татьяной за ваши проделки», — сразу ответили ей возмущенные пользователи.

А дальше негативные сообщения о новом исполнении проникновенного хита 90-х посыпались, как из рога изобилия.

«Это же Буланова Таня поет»;

«Буланова это 100 из 100. А тут хорошо и не более того. Невозможно перепеть двух артистов — это Пугачева и Буланова»;

«Оригинал лучше, гораздо лучше! Не нужно портить то, к чему мы привыкли! Не перепоете, это факт»;

«Да после Татьяны Булановой ну как-то не так. Красиво, но оригинал не перепела», — появилось в сети.

Многие возмутились и термину «премьера».

«Новая песня? Хм… А новую написать и исполнить никак?»;

«Это Танина песня, ее и останется. Надо свою песню найти, ту, по которой вас узнавать будут, уважаемая Гузель»;

«Почему взяла чужую песню?»

Instagram @vdrobysh

Сама Татьяна Буланова не говорила о своем отношении к случившемуся, но выразила его лаконичным замечанием в фанатском аккаунте о звездах 90-х.

«Новыми дурацкими аранжировками новые продюсеры убивают воспоминания. Ну зачем?»

Instagram @guzelhasanova

Немногочисленные положительные комментарии оказались погребены под волной негативных сообщений. В сети Instagram даже появился тематический хештег #рукипрочьотНеплачь. Песня «Не плачь» является одной из знаковых в репертуаре Татьяны Булановой.

Сама Гузель Хасанова поспешила оправдаться в сторис на личной странице — якобы ее слова были полны уважения к Татьяне Булановой. Она добавила видео, где грустит под эмодзи в виде разбитого сердца.

«Ну бывает», — написала исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктор Дробыш сказал об отборе Manizha на «Евровидение».