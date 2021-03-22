«Ну зачем?» — песня Булановой в чужом исполнении вызвала скандал в сети
Пользователи сети возмутились ремейку хита «Не плачь» от подопечной продюсера Виктора Дробыша — певицы Гузель Хасановой.
Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; Instagram @guzelhasanova
Новая версия песни Татьяны Булановой «Не плачь» привела к грандиозному скандалу в русскоязычном интернете. О «премьере» у своей подопечной — Гузель Хасановой — сообщил музыкальный продюсер Виктор Дробыш.
Он выразил надежду, что песня придется по нраву аудитории.
«Гузель, поздравляю тебя с премьерой песни „Не плачь“. Знаю, как трепетно ты к ней относишься, и верю, что твоя версия понравится большому количеству человек!» — написал он.
Однако реакция — совсем не позитивная — последовала незамедлительно.
«Спасибо, дорогой Виктор Яковлевич», — написала Хасанова в комментариях.
«За что спасибо? За Танину песню?»
«Советую вам извиниться перед Татьяной за ваши проделки», — сразу ответили ей возмущенные пользователи.
А дальше негативные сообщения о новом исполнении проникновенного хита 90-х посыпались, как из рога изобилия.
«Это же Буланова Таня поет»;
«Буланова это 100 из 100. А тут хорошо и не более того. Невозможно перепеть двух артистов — это Пугачева и Буланова»;
«Оригинал лучше, гораздо лучше! Не нужно портить то, к чему мы привыкли! Не перепоете, это факт»;
«Да после Татьяны Булановой ну как-то не так. Красиво, но оригинал не перепела», — появилось в сети.
Многие возмутились и термину «премьера».
«Новая песня? Хм… А новую написать и исполнить никак?»;
«Это Танина песня, ее и останется. Надо свою песню найти, ту, по которой вас узнавать будут, уважаемая Гузель»;
«Почему взяла чужую песню?»
Сама Татьяна Буланова не говорила о своем отношении к случившемуся, но выразила его лаконичным замечанием в фанатском аккаунте о звездах 90-х.
«Новыми дурацкими аранжировками новые продюсеры убивают воспоминания. Ну зачем?»
Немногочисленные положительные комментарии оказались погребены под волной негативных сообщений. В сети Instagram даже появился тематический хештег #рукипрочьотНеплачь. Песня «Не плачь» является одной из знаковых в репертуаре Татьяны Булановой.
Сама Гузель Хасанова поспешила оправдаться в сторис на личной странице — якобы ее слова были полны уважения к Татьяне Булановой. Она добавила видео, где грустит под эмодзи в виде разбитого сердца.
«Ну бывает», — написала исполнительница.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виктор Дробыш сказал об отборе Manizha на «Евровидение».
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