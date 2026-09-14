«Деньги нужны»: Козловский получил премию Меньшикова на фоне спора об алиментах

Козловский стал лауреатом премии Меньшикова и заявил, что деньги ему нужны

Актер Данила Козловский стал лауреатом независимой театральной премии имени режиссера Андрея Лобанова в номинации «Лучший актер». Об этом сообщает издание Voice.

Премия предусматривает денежную выплату. Во время церемонии Козловский обратил внимание именно на эту особенность награды и признался, что деньги ему сейчас пригодятся.

«Прекрасно, что премия денежная. Спасибо за то, что вы предоставляете возможность эти деньги потратить красиво и абсолютно правильно. И это замечательно. Я не о ком-то говорю сейчас. Мне очень приятно», — сказал актер.

Награду Козловский получил на фоне спора с бывшей избранницей, моделью Ольгой Зуевой, из-за алиментов на их шестилетнюю дочь Оду-Валентину. По словам женщины, артист более трех месяцев не переводил деньги на содержание ребенка.

В августе Ольга подала судебный иск с требованием взыскать с Козловского алименты. Сам Данила категорически отрицает все обвинения, выдвинутые Зуевой и утверждает, что старается поддерживать дочь во всем.

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