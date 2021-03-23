«Надо было им Байдена позвать»: британцев впечатлил отдых Путина в тайге

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Алина Потёмкина
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Жители Соединенного Королевства отметили, как невыгодно на фоне российского лидера выглядит президент США.

«Надо было им Байдена позвать»: британцев впечатлил отдых Путина в тайге

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

Фотоотчет о выходных, проведенных российским лидером в тайге, вызвал оживление и интерес у читателей британской газеты Daily Mail. Ранее Кремль опубликовал кадры, на которых Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отдыхали на лоне сибирской природы — катались на вездеходе, гуляли пешком, пили чай на морозе и любовались красотами края.

Читатели в Великобритании, обсуждая досуг Путина, не могли не провести параллель между ним и лидером США Джо Байденом, который так «отличился» на минувшей неделе — сначала резкими и невыдержанными высказываниями в адрес России, а потом публичным падением на трапе самолета. По их мнению, на фоне президента РФ его фигура выглядит все непрезентабельнее.

«Пока Путин занимается этим, так называемый „лидер свободного мира“ не может по лестнице подняться без того, чтобы несколько раз упасть лицом вниз»;

«Между тем Байден обеими руками держится за поручень жизни»;

«Вот так сидели Путин с Шойгу за обедом после вездехода, но тут появился сердитый Джо на инвалидном скутере и перепугал их до окостенения», — подтрунивали над Байденом пользователи.

Среди читателей были и те, кто усомнился в правдоподобности фото, сделанных в тайге, но им возражали оппоненты. Многие по достоинству оценили способ российского лидера проводить свободное время.

«Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер»;

«Надо было им Байдена пригласить», — язвили комментаторы.

Владимир Путин в минувшие выходные совершил прогулку по сибирской тайге. Такой вид отдыха российский президент предпочитает давно: периодически вылазки на природу он совершает в свой день рождения, иногда делает пешие походы летом. Ранее 5-tv.ru показывал, как Владимир Путин отдохнул в тайге.

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