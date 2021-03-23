Что известно о погибшем в ЧП с Ту-22М3 полковнике Вадиме Белослюдцеве?

Одним из трех летчиков, погибших во время трагического инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3 под Калугой, стал командир 52-го тяжелобомбардировочного полка полковник Вадим Белослюдцев.

Как выяснил 5-tv.ru, на момент гибели военному летчику было 48 лет. В 1994 году он окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище имени Главного маршала авиации Константина Вершинина, которое за время своего существования (с 1966 по 1999 год) выпустило множество профессионалов высокого класса. К ним относился и полковник Вадим Белослюдцев, посвятивший всю жизнь летному делу и обучению молодых экипажей самолетов Ту-22М3.

Именно передача опыта новым поколениям летчиков стала главным делом Вадима Белослюдцева во время службы в тяжелом авиационном полку дальней авиации в Калужской области. В своих сообщениях Минобороны он докладывал о работе инструкторского состава с молодыми офицерами, отработке летных навыков на тренажерах и реальных боевых машинах.

Хорошо знали сослуживцы и об увлечении Вадима Белослюдцева: он любил делать фото и видеосъемку самолетов с воздуха, оставив после себя целый архив интересных кадров. Галерея его снимков опубликована на портале авторской авиационной фотографии Russaianplanes.net.

Фото: личный архив Вадима Белослюдцева

В биографии полковника Белослюдцева служба не только под Калугой: в 1990-е годы он служил в авиационных отрядах в Красноярском и Приморском краях, а также в Оренбургской и Амурской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии на аэродроме «Шайковка» под Калугой, где из-за нештатного срабатывания систем катапультирования погибли три военных пилота бомбардировщика Ту-22М3. Еще одному летчику из экипажа самолета удалось выжить. Позднее в Минобороны РФ подтвердили гибель летчиков, пояснив, что они получили смертельные травмы при приземлении из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов.