В ожидании чуда: Кто из знаменитостей станут родителями в 2021 году?

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Яна Вахрушева
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Российские и западные звезды готовятся к новым этапам в своей жизни. Кто-то впервые станет родителями, а кто-то вновь испытает это счастье.

В ожидании чуда: Кто из знаменитостей станут родителями в 2021 году?

Фото: instagram.com / liza_arzamasova

В 2021-м настоящий бэби-бум! За первые несколько месяце года, родителями уже стали Кэти Топурия, Эмили Ратаковски, принцесса Евгения и Пиппа Миддлтон. Но большая часть звезд еще томится в ожидании наследников. Кто из знаменитостей совсем скоро станут родителями, рассказывает 5-tv.ru.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Арзамасова поделилась радостной новостью на своей страничке в Instagram, выложив видео с мужем. Для звезды ситкома «Папины дочки» это будет первый ребенок, Илья Авербух станет отцом второй раз: в 2004-м у него родился сын Мартин от Елены Лобачевой.

 
 
 
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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Слухи об отношениях Арзамасовой и Авербуха появились в 2020-м. Пару несколько раз фотографировали папарацци. Летом того же года бывший фигурист подтвердил отношения с актрисой, 20 декабря звезды поженились.

Мария и Александр Горбань

Звезда сериала «Кухня», Мария Горбань, в последнее время перестала баловать подписчиков эффектными фотографиями. Артистка стала появляться на снимках в закрытой и мешковатой одежде. В апреле 2021-го Мария рассказала о причине своего перевоплощения.

@gorban_masha

На своей странице в Instagram Горбань опубликовала обложку свежего выпуска журнала «ОК». У девушки заметен округлившийся живот, на который положила голову старшая дочь актрисы — Стефания. Пользователи соцсетей поздравили звезду с намечающимся пополнением в семействе. Раскрывать пол ребенка Мария Горбань не стала.

Аделина и Кирилл Андреевы

Кирилл Андреев — сын участника группы «Иванушки International». Его отец — Кирилл Андреев-старший — «темненький» вокалист коллектива. Несмотря на безумную популярность и загруженный график, артисту удалось построить крепкую семью. В союзе с Лолитой Андреевой у музыканта в 2000-м родился сын Кирилл.

Instagram @aadelandr

В феврале 2020-го Кирилл Андреев-младший женился на девушке по имени Аделина. Молодые люди расписались в ЗАГСе и обвенчались. Недавно девушка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где видно, что она находится на позднем сроке беременности. Пользователи соцсетей пожелали малышу крепкого здоровья и поздравили влюбленных со скорым прибавлением в семействе.

Юлианна Караулова и Андрей Черный

Выпускница «Фабрики звезд-5» и саунд-продюсер Андрей Черный ждут первенца. Новостью о беременности 32-летняя Юлианна Караулова поделилась оригинально: она анонсировала в Instagram новый клип, в котором снялась будучи в положении. Ребенок станет для нее первым.

Instagram @yulianna_karaulova

Юлианна и Андрей познакомились еще во время съемок «Фабрики звезд-5». Черных сделал предложение Карауловой лишь в 2017-м. Он «встал» на колено во время съемок «Голубого огонька». Пара собиралась пожениться в апреле 2018-го в Грузии, но до церемонии руки у них, пока, так и не дошли.

Принц Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские совсем скоро снова станут родителями. На шоу Опры Уинфри Гарри и Меган рассказали, что ждут девочку. Второй ребенок дался им непросто: летом 2021-го актриса написала колонку в журнале The New York Times о том, что у нее случился выкидыш на раннем сроке. Актриса станет мамой во второй раз в 39 лет.

Instagram @meghanmarkle_official

Принц Гарри и Меган Маркл познакомились в 2016-м через общих друзей, а поженились в мае 2018-м. Их первенец Арчи родился спустя год после свадьбы. Мальчик не получил королевских титулов несмотря на то, что Гарри — младший сын наследника британского престола. В начале 2020-го Гарри и Меган отказались выполнять обязанности членов королевской семьи, государственного содержания и переехали жить в США, где сейчас ведут самостоятельную жизнь.

Эмма Стоун и Дэйв МакКэри

Звезда фильма «Ла-Ла Лэнд» и ее муж режиссер Дэйв МакКэри ждут первого ребенка. О беременности Эммы Стоун сообщили журналу People со ссылкой на знакомых актрисы. В конце 2020-го актрису заметили с округлившимся животом в Лос-Анджелесе, позже она отказалась от роли в драме «Вавилон». Стоун заменили Марго Роби. Поклонники Эммы подозревают, что у нее будет двойня из-за большого размера живота.

Instagram @emmastonepictures

Эмма Стоун и Дэйв МакКэри тайно поженились в 2019-м. Новость о бракосочетании пары просочилась в СМИ в сентябре того же года. До замужества актриса встречалась с Эндрю Гарфилдом, с которым познакомилась на съемках фильма «Новый Человек-паук» в 2010-м. Пара рассталась спустя пять лет.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Лидер группировки «Ленинград» и его четвертая жена Ольга Абрамова ждут ребенка. О радостной новости 47-летний музыкант сообщил в декабре 2020-го на своей страничке в Instagram. Ребенок от Ольги станет для него третьим.

Instagram @shnurovs

У Сергея Шнурова дочь Серафима, которая родилась в 1993-м от первой жены Марии Исмагиловой. Сын Аполлон от второй супруги Светланы Костицыной появился на свет в 2000-м. Также музыкант был женат на Матильде Мозговой с 2010-го по 2018-й. В год развода он встретил Ольгу Абрамову. Свадьба себя ждать не заставила.

Галь Гадот и Ярон Версано

Модель и актриса, сыгравшая в голливудских фильмах «Чудо-женщина» и «Лига справедливости», ждет третьего ребенка от своего мужа. Новостью о беременности Галь Гадот поделилась с поклонниками на своей страничке в Instagram. Слухи об интересном положении актрисы ходили давно. Они особенно усилились после церемонии премии «Золотой глобус», куда Гадот пришла в белом платье свободного кроя.

Instagram @gal_gadot

Галь Гадот и бизнесмен Ярон Версано познакомились в 2006-м. Пара поженилась спустя два года, а в 2011-м родилась их первая дочь Альма. Второй раз мамой актриса стала в 2017-м, когда на свет появилась дочь Майя.

Певица Алекса и Вячеслав Дайчев

Участница «Фабрики звезд-4» и экс-возлюбленная Тимати ждет первенца в 32 года. Отцом ребенка стал фитнес-тренер знаменитостей — 26-летний Вячеслав Дайчев. О долгожданной беременности Алекса сообщила в своем микроблоге в конце марта.

Instagram @aleksa___official

Пара долгое время не афишировала отношения. Вячеслав бросил свою беременную девушку — танцовщицу Александру Сивкову, сообщил журнал »ОК!» Летом 2020-го Сивкова родила сына от Дайчева. Впрочем, ребенка он не бросил и даже присутствовал на родах бывшей пассии. Через некоторое время после рождения сына, Вячеслав сделал предложение новой возлюбленной — певице Алексе. В апреле 2020-го девушка рассталась со своим женихом Артуром, с которым встречалась несколько лет до предложения Дайчева.

Лена Перминова и Александр Лебедев

В декабре 2020-го модель сообщила на своей странице в Instagram, что ждет с мужем четвертого ребенка. Лена Перминова и Александр Лебедев уже воспитывают сыновей Никиту и Егора и дочь Арину. Пополнение в семейства должно произойти уже скоро — в первом квартале 2021-го. Уже известно, что родится мальчик.

Instagram @lenaperminova

Лена Перминова и Александр Лебедев познакомились в начале 2000-х. Чтобы спасти дочь от тюремного заключения, отец девушки обратился к тогда депутату Госдумы Лебедеву. Благодаря Александру Перминова получила условный срок. Вскоре их отношения переросли в романтические. Пару даже не остановила 27-летняя разница в возрасте. В 2009-м у них родился первенец Никита, а спустя три года сын Егор. Дочь Арину Перминова подарила Лебедеву в 2014-м. У 61-летнего предпринимателя есть сын Евгений от первого брака, которому в этом году исполнится 41 год. Несмотря на огромную разницу в возрасте, он дружен с молодой супругой отца Леной и младшими братьями и сестрой. Пара жила в гражданском браке 15 лет, но в начале 2021-го Александр наконец-то сделал предложение Лене.

Кирстен Данст и Джесси Племонс

38-летняя голливудская актриса и ее муж ждут второго ребенка! Кирстен Данст снялась для журнала W Magazine с животиком. Ранее пара предпочитала не распространять информацию о беременности.

Instagram @justjared

Кирстен и Джесси познакомились в 2016-м. Спустя два года у них родился сын Эннис. До Племонса у Данст было несколько яркий романов. В период с 2002-го по 2004-й она встречалась с Джейком Джилленхолом. Также около четырех лет актриса состояла в серьезных отношениях с Гарретом Хедлундом — партнером по фильму «В дороге».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о знаменитостях, которые уже стали родителями в этом году.

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