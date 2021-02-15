«Очень интересный ребенок»: экстрасенс рассказала о будущем наследнике Шнурова

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров готовится стать отцом в третий раз. О том, что его супруга — светская львица Ольга Абрамова — находится в интересном положении, стало известно в конце 2020 года. Экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова в беседе с 5-tv.ru раскрыла пол будущего ребенка артиста и рассказала, каким будет этот малыш.

Экстрасенс отметила, что союз Сергея и Ольги можно назвать очень интересным. По словам Проскуряковой, у этих людей оригинальная совместимость.

«Это люди, у которых очень много сходств, много общего. И в то же время есть и разница. У них разные вкусы, но именно это невероятно притягивает их друг к другу. У них разный тип мышления, и часто бывает так, что они говорят на разных языках. Но, если они не могут договориться на словах, они договорятся на поступках и эмоциях. Так что у них все хорошо», — сказала собеседница 5-tv.ru.

Она отметила, что этот брак музыканта будет долгим. Экстрасенс считает, что Сергею данный союз нужен больше, чем Ольге. Проскурякова добавила, что Абрамова сможет открыть для Шнурова «совершенно новые горизонты».

«И вот у них будет ребенок. Что же это за ребенок? Я так предполагаю, что это будет девочка. Большая вероятность рождения девочки. Это будет очень интересный ребенок, с творческими способностями, очень симпатичный и у него будет все», — подытожила эксперт.

Напомним, что светская львица и музыкант официально зарегистрировали брак в 2018 году. Церемония прошла тайно. Шнуров не хотел внимания прессы. Он неоднократно признавался, что сразу после свадьбы начал усердно работать над продолжением своего рода. Сейчас у Сергея Шнурова уже есть двое детей: Аполлон и Серафима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шнуров устроил романтическую прогулку беременной супруге.