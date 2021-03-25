🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 марта, растущая Луна в знаке Льва будет благоприятствовать всем, кто применит хоть немного своей энергии для проведения какого-либо мероприятия — вечеринки, совещания или даже свидания со второй половинкой. В этот день вы можете себе позволить немного развлечься. Однако звезды не советуют планировать на сегодня важные финансовые сделки.

♈ Овен

Вы привыкли, что все вам достается практически без труда, но иногда просто необходимо прикладывать усилия. Если вы оказались в затруднительной ситуации и не можете сделать выбор, то звезды рекомендуют проявить вашу уникальную способность находить взаимопонимание с другими людьми. Так вы обретете внутреннюю гармонию и найдете способ все уладить.

Космический совет: прислушивайтесь не только к себе, но и к другим.

♉ Телец

Не всякая связь должна длиться вечно. Некоторые люди приходят в вашу жизнь только на время. Поверьте, Тельцы, это абсолютно нормально. Важно вовремя распознать, когда ваши отношения с человеком исчерпали себя. Отпустите их. Вам не всегда легко отказаться от привычного, учитывая, что вы — земной знак. Но если у вас получится, то вы сможете перейти на новый уровень.

Космический совет: отпустите то, что исчерпало себя и следуйте дальше.

♊ Близнецы

Близнецы склонны забывать, что ничто в этом мире не приводит к полному концу. Если вы потерпели неудачу на любовном фронте, это не значит, что все потеряно. Проигранная битва не означает полного поражения. Главное — верить в будущее, а звезды вам помогут достичь желаемого.

Космический совет: просто не забывайте верить в чудо.

♋ Рак

Вы можете сколько угодно планировать провести жизнь в одиночестве, но звезды ведут вас по другому пути. Именно сегодня вы можете встретить кого-то особенного, кто перевернет ваше представление об отношениях. Поэтому сейчас как никогда важно быть открытыми для всего нового и наблюдать.

Космический совет: наступает время волшебства.

♌ Лев

Львы, вы можете оказаться в сложной ситуации с любимым человеком. Приготовьтесь, все, что вы скажите или сделаете, может быть использовано против вас. Но не стоит горячиться и делать скоропалительные выводы. Возможно, звезды хотят вам показать все грани вашего партнера и вас самих, чтобы вы смогли полнее любить, узнав друг друга лучше.

Космический совет: проявите терпение и любви станет больше.

♍ Дева

Задайтесь вопросом — почему вы все свои силы вкладываете в текущие отношения? Вернитесь в свое прошлое и посмотрите — не совершали ли вы подобной ошибки раньше. Тщательно все обдумайте, проанализируйте, сравните. И если у вас не осталось сомнений, то знайте, что вы на верном пути. А если есть хоть капля беспокойства — нужно что-то менять.

Космический совет: самое время принять серьезное решение.

♎ Весы

Весы вступают в прекрасную фазу своей жизни — скоро вы обретете баланс между работой и отдыхом. Для успеха вам достаточно просто поставить цель и сделать первый шаг. Дальше Вселенная сама найдет способ, как наградить вас.

Космический совет: поставьте цель и сделайте первый шаг на пути к ней.

♏ Скорпион

Вы изо всех сил стараетесь держать себя в руках, но, похоже, все рушится. Вместо того, чтобы смириться с катастрофой, поймите, что Вселенная пытается вам сказать. Да, жить стало сложнее, но нет такого кризиса, который вы не могли бы разрешить. В этот день позвольте себе опереться на любимого человека.

Космический совет: не отчаивайтесь, вы можете найти поддержку в любимом человеке.

♐ Стрелец

Каждой большой истории успеха предшествует множество неудач. И ваша — не исключение из правил, Стрельцы. Сегодня вы с гордостью оглядываетесь на поражения, которые помогли вам отточить свои навыки и стать тем человеком, которым вы являетесь сейчас. Звезды хотят, чтобы вы запомнили: сегодняшние усилия принесут великолепные результаты завтра.

Космический совет: продолжайте стараться, все затраченные усилия окупятся сторицей.

♑ Козерог

Забавно, как люди боятся радости и переживают, что однажды она закончится. Выдохните беспокойство и вдохните радость и изобилие, которые приходят в вашу жизнь прямо сейчас, Козероги. Найдите минутку, чтобы оценить отношения, которые стали источником счастья. Направьте свою энергию на поддержание этой связи.

Космический совет: наслаждайтесь жизнью здесь и сейчас.

♒ Водолей

Все имеет особое место и предназначение в нашей жизни. Мы можем не знать, что Вселенная пытается сказать новыми трудностями, однако должны верить в лучшее. Поблагодарите ее за весь предоставленный вам опыт. Каждое — и хорошее, и плохое — переживание способствовало вашему росту.

Космический совет: поблагодарите Вселенную за предоставленный опыт.

♊ Рыбы

Только мутная вода подходит для цветения лотоса. Какими бы трагичными вам не казались нынешние жизненные условия, они создают условия, делающие вас лучше, Рыбы. Скоро все наладится — просто помните об истине, что и «это тоже пройдет».

Космический совет: преодоление жизненных трудностей позволит вам стать лучше.

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