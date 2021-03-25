«Друзей из прессы» выгнали из кабинета Байдена после очередного провала в памяти

Очередной оказией завершилось общение президента США Джо Байдена с прессой в кабинете Белого дома. В какой-то момент он явно перестал понимать, что происходит вокруг него и попытался выкрутиться из ситуации, но оказалось только хуже.

«Мы переходим к делу и… Эммм… Рон, к кому я должен обратиться?»

BIDEN: “…and who am I turning this over to?”



STAFFER: “I think it’s time for the press to leave.” pic.twitter.com/WtFc7iLDS5 — Breaking911 (@Breaking911) March 24, 2021

После чего сотрудники администрации американского президента приняли решение от греха выдворить СМИ из кабинета и предложить побеседовать с Байденом в другой день.

«Друзьям из прессы уже пора было уходить», — обратился к журналистам глава штаба.

К слову, скоро они точно встретятся. Сообщается, что президент США готовится к своей первой большой пресс-конференции. Но какой она будет? Теперь остается только гадать.

А пока Америка продолжает волноваться за здоровье своего избранного лидера. Он, то имя министра обороны забывает, как и название руководимого им ведомства, то вице-президента Камалу Харрис повысит в должности до главы государства, то падает на ступеньках трапа самолета.