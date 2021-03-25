«Друзей из прессы» выгнали из кабинета Байдена после очередного провала в памяти
В какой-то момент показалось, что глава государства вообще перестал понимать, что вокруг него происходит.
Фото: Reuters / CARLOS BARRIA
Очередной оказией завершилось общение президента США Джо Байдена с прессой в кабинете Белого дома. В какой-то момент он явно перестал понимать, что происходит вокруг него и попытался выкрутиться из ситуации, но оказалось только хуже.
«Мы переходим к делу и… Эммм… Рон, к кому я должен обратиться?»
BIDEN: “…and who am I turning this over to?”— Breaking911 (@Breaking911) March 24, 2021
STAFFER: “I think it’s time for the press to leave.” pic.twitter.com/WtFc7iLDS5
После чего сотрудники администрации американского президента приняли решение от греха выдворить СМИ из кабинета и предложить побеседовать с Байденом в другой день.
«Друзьям из прессы уже пора было уходить», — обратился к журналистам глава штаба.
К слову, скоро они точно встретятся. Сообщается, что президент США готовится к своей первой большой пресс-конференции. Но какой она будет? Теперь остается только гадать.
А пока Америка продолжает волноваться за здоровье своего избранного лидера. Он, то имя министра обороны забывает, как и название руководимого им ведомства, то вице-президента Камалу Харрис повысит в должности до главы государства, то падает на ступеньках трапа самолета.
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