Умерла сыгравшая Королеву в фильме «Двенадцать месяцев» актриса Лиана Жвания. Об этом говорится в сообщении на сайте петербургского ТЮЗа имени Брянцева. Заслуженная артистка РСФСР скончалась в четверг, 25 марта, в возрасте 71 года. Согласно имеющейся информации, Лиана Жвания долго болела.

Лиана Жвания была выпускницей Мастерской Зиновия Корогодского, на сцене петербургского ТЮЗа имени Брянцева она выступала почти полвека — с 1972 года. На весь Советский Союз ее прославила роль Королевы в фильме режиссера Анатолия Граника «Двенадцать месяцев».

В последние годы Лиана Жвания играла в ТЮЗе в таких постановках, как «Записки А. И. Поприщина», «Иудушка из Головлева», «Поллианна» и «Сказка о потерянном времени». Девять лет назад за роль Евпраксиньюшки в спектакле «Иудушка из Головлева» она удостоилась премии «Золотой софит».

«Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы», — отметили в театре.

ТАСС / Белинский Юрий

Помимо театра Жвания играла также в кино и сериалах, среди них: «Баллада о парнишке», «Год глухаря», «Убойная сила — 3», «Улицы разбитых фонарей», «Женский роман», «Опера. Хроники убойного отдела», «Похороните меня за плинтусом» и других.

Дата и место прощания с Лианой Жванией станут известны позже.