Переходил реку на лыжах: подробности гибели рокера Александра Липницкого

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Светлана Шевченко
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Тело сооснователя группы «Звуки Му» ищут недалеко от Николиной горы в Москва-реке.

Переходил реку на лыжах: подробности гибели рокера Александра Липницкого

Фото: Facebook / Артемий Троицкий

О гибели известного советского и российского рок-музыканта и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого в закрытой группе социальной сети Facebook. Женщина рассказала, что супруг пытался перейти на лыжах по льду Москву-реку недалеко от поселка Николина гора. Липницкому было 68 лет.

По информации 5-tv.ru, накануне музыкант около пяти вечера вышел из дома для прогулки с собакой, сел в автомобиль и после этого перестал выходить на связь. Сотрудникам полиции Инна Липницкая сообщила, что три года назад муж перенес инсульт и у нее есть предположения, что с ним случилось непоправимое.

Через некоторое время правоохранители обнаружили автомобиль Александра на парковке возле дипломатического пляжа в поселке Николина Гора. А его тело пока не найдено.

Информации о дате и месте похорон пока не сообщалось.

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