Неравный бой: названы размеры пенсий Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой

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Рита Цветкова
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Почему финансовое положение соведущих популярного шоу «Давай поженимся!» так заметно различается?

Неравный бой: названы размеры пенсий Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Актриса и ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева не только неплохо зарабатывает на телевидении, но и получает, как выяснилось, приличную пенсию. Государство выплачивает знаменитости 45 тысяч рублей в месяц. Размер суммы объясняется тем, что по закону все прописанные в Москве деятели культуры, имеющие почетные звания, обладают правом на прибавку к пенсии в 30 тысяч рублей. А Гузеева, как известно, является заслуженной артисткой РФ.

Коллеге актрисы по передаче, свахе Розе Сябитовой, повезло меньше. У нее нет преимущества в виде звания, посему она получает от правительства всего 14 тысяч рублей. Однако на свое положение звезда не жалуется. Знаменитая сводница не раз заявляла, что привыкла рассчитывать только на свои силы и способна обеспечить себя сама — работающий пенсионер, как-никак!

Скромное пособие по возрасту, несмотря на известность, выплачивается и таким артистам как Ефим Шифрин и его бывшая коллега по проекту «Аншлаг» Регина Дубовицкая. Юмористу полагается 13 тысяч рублей в месяц, а телеведущая получает чуть больше — 16 тысяч, пишет сайт KP.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут проиндексировать пенсии новой категории граждан.

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