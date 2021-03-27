«Сейчас в больнице»: Марк Горонок рассказал о самочувствии после госпитализации

Звезда фильма «Все будет хорошо!», актер Марк Горонок попал в больницу. Информацию об этом артист подтвердил в интервью 5-tv.ru и рассказал, как чувствует себя сейчас.

«Не очень хорошо. Сейчас в больнице. Инфаркт», — рассказал Марк Горонок в интервью 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что пару дней назад артист почувствовал сильные боли в груди и вызвал скорую. Вердикт врачей оказался страшным — обширный инфаркт. Артист признался, что из-за этого у него не двигается правая рука. Сейчас Горонок находится под пристальным наблюдением медиков.

К слову, у Марка Горонока ранее уже были проблем с сердцем. Врачи неоднократно советовали ему лечь в больницу, но он все отказывался. Сам Марк считает, что его инфаркт произошел из-за стресса — сейчас он переживает конфликт с женой Анной.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, супруга звезды фильма «Все будет хорошо!» ранее заявила, что ее муж соврал о смерти жены и дочери, чтобы получить от друзей деньги на покупку спиртного. Сам Марк Горонок опроверг эти обвинения.