Растительное, сливочное или кокосовое? Диетолог рассказала о пользе и вреде масел

В эпоху вкусового разнообразия больше нет необходимости использовать всего один вид масла для готовки. Тем более, что выбор действительно богатый: конопляное, льняное, рапсовое, кокосовое, виноградных косточек, ореховое… Но и «обычное» сливочное пока не стоит списывать со счетов.

Врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала 5-tv.ru о пользе и вреде употребления в пищу самых разных масел.

Виды масел

Все жиры делятся на две группы — насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. К первым относятся сливочное, топленое, кокосовое масла. Ко вторым — все растительные. Кроме того, есть также мононенасыщенные жирные кислоты, подвид ненасыщенных жиров, — это оливковое масло.

В чем разница между этими группами?

«Насыщенные жиры более стабильны, а полиненасыщенные подвержены кислородному окислению, — пояснила Кононенко. — Это процесс, когда под воздействием кислорода и света масло начинает окисляться с образованием свободных радикалов. Они вредны для нашего организма и могут вызвать онкологические заболевания».

Поэтому для хранения масел и сохранения их питательных свойств стоит выбирать жестяную банку. Так масло будет защищено от солнечных лучей. И обязательно нужно следить за сроками хранения масел — то же подсолнечное очень сильно подвержено процессу окисления.

«Поэтому подсолнечное масло лучше либо вообще исключить из рациона или использовать только на ранних сроках его хранения», — пояснила нутрициолог.

Для жарки или в салат?

Инна Кононенко рекомендовала использовать растительные масла только для заправки салата. Причем лучше всего их постоянно чередовать.

«Существует много других полезных масел — например, масло авокадо или ореховые масла, как масло макадамии. Ореховые масла содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, которые не так часто встречаются у нас в рационе и являются профилактикой раковых заболеваний», — рассказала диетолог.

А для жарки продуктов лучше подойдут сливочное, топленое или кокосовое масло — они более устойчивы к воздействию температуры и не будут выделять свободные радикалы.

«Наиболее полезным будет являться топленое масло, нежели сливочное, потому что в нем больше витаминов, микроэлементов, меньше молочного белка, казеина, который может являться провокатором аутоиммунных и воспалительных заболеваний. А также в нем меньше лактозы, потому что лактозу не все люди переносят».

Кокосовое же масло может стать источником каприловой и лауриновой кислот — они защитят от вирусов и патогенных грибков, попадающих в организм.

Важно помнить!

Масло для заправки салатов должно быть только нерафинированным и первого холодного отжима. Так в них сохраняется максимум пользы, витаминов и микроэлементов.

«Когда мы говорим о рафинированных маслах, то в этих маслах практически нет полезных веществ. Именно поэтому производитель рекомендует использовать такое масло для жарки», — резюмировала Инна Кононенко.

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