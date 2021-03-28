Поветкин нокаутом проиграл Уайту в бою-реванше и лишился чемпионского пояса

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Игорь Рязов
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В августе 2020 года россиянин сумел зрелищно сразить британца апперкотом.

Поветкин нокаутом проиграл Уайту в бою-реванше и лишился чемпионского пояса

Фото: ТАСС / PA Wire

Российский боксер Александр Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту в бою-реванше и лишился пояса временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Россиянин потерпел поражение техническим нокаутом в четвертом раунде. Поединок прошел в Гибралтаре на арене Europa Point Sports Complex.

Этот бой стал реваншем — в первый раз боксеры сошлись на ринге в августе 2020 года. Тогда Александр Поветкин сумел зрелищно сразить Диллиана Уайта апперкотом, отправив оппонента в нокаут. Перед победой россиянин два раза побывал в нокдауне, но все же сумел переломить ход поединка.

На счету 41-летнего Поветкина — олимпийского чемпиона 2004 года — 36 побед, одна ничья и теперь уже четыре поражения. 32-летний Уайт после сегодняшнего матча одержал 29 побед и потерпел два поражения.

Как сообщал 5-tv.ru, изначально поединок Поветкина с Уайтом был назначен на 21 ноября 2020 года. Позже его перенесли из-за того, что россиянин заразился коронавирусом.

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