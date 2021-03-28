Дети Дмитрия Диброва чуть не погибли из-за обрушения потолка в их доме

Трое сыновей телеведущего Дмитрия Диброва едва не погибли из-за обрушения потолка в их доме. Страшной историей поделилась супруга шоумена Полина в новом выпуске передачи «Ты не поверишь!».

Все произошло ранним утром, когда наследники пары — 11-летний Саша, семилетний Федя и пятилетний Илья еще спали.

«Это было ночью, все это капало, капало, капало — и рухнул потолок. Моя бабушка зашла к нам в спальню, это было шесть утра, мы спали. Она зашла со словами: „Полина, на втором этаже рухнул потолок на детей“. Конечно, я за секунду перенесла себя туда», — рассказала Полина Диброва.

Дети Дибровых, к счастью, родились в рубашке. Никто их них не пострадал.

«Слава богу, я сделала в этой комнатке кроватки с крышей, детские. Поэтому, когда падал потолок, он упал на эти крыши, а не на детей. Но это было ужасно», — призналась Полина.

Трехэтажный дом Дибровых на Рублевке носит название Villa Pauline в честь супруги телеведущего. Они с любовью отстраивали свое семейное гнездышко, а дорогой ремонт закончили только в прошлом году.

Теперь супругам предстоят многомиллионные траты — помимо потолка пострадал паркет, стены, пол на двух этажах.

«От перепада температур на третьем этаже не выдержали трубы. Запах передать невозможно, ужасный, это сырость, поэтому стоит штука, которая обогревает, специально просушивает. А так тут теперь полноценный ремонт нужен», — посетовала Полина Диброва.

Instagram @polinadibrova

31-летняя Полина Диброва моложе своего знаменитого супруга почти на 30 лет. Ухаживать за ней он начал, когда девушке было всего 17 лет. Свадьба состоялась в 2009 году, для телеведущего этот брак стал четверым. Кроме сыновей от последней избранницы у него есть также взрослые сын Денис и дочь Лада — ровесница Полины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Дибров перенес операцию на лице.