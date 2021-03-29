🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 марта, Луна переходит в знак Весов. Полнолуние придаст сил и даже с избытком, излишнюю энергию лучше всего направить в творчество. Прекрасное время, чтобы избавиться от вредных привычек и попробовать что-то новое.

♈ Овен

Освобождение будет важной темой для вас под влиянием полнолуния. Однако освобождение редко бывает одноразовым процессом. Подумайте о том, что происходит прямо сейчас, как о кульминации внутренней работы над собой, которая длилась весь последний год. Звезды хотят, чтобы вы освободились от бремени прошлого и увидели юмор в каждой ситуации. Выделите некоторое время на то, что приносит вам чистую радость.

Космический совет: найдите время, чтобы порадовать себя.

♉ Телец

Вы пришли в этот мир не для того, чтобы плавать в океане запретов. Вы пришли сюда, чтобы жить полной жизнью и испытывать радость в каждый момент. Звезды хотят, чтобы вы запомнили: на пути к личной свободе вы многое потеряете — работу, друзей и романтические отношения, в том числе, — и это нормально. Верьте, что вы получите намного больше, чем имеете сейчас.

Космический совет: не сворачивайте с пути, который поможет вам достичь цели.

♊ Близнецы

Вот в чем дело, Близнецы: мы всегда стараемся угодить кому-то, кроме самих себя. Мы постоянно корректируем свое поведение, чтобы не разочаровывать других. Вы когда-нибудь задумывались о том, что ваши действия могут предавать вас самих? 29 марта звезды призывают вас быть честными в том, кто вы есть. Вхождение в пространство ясности поможет вам сделать следующий шаг.

Космический совет: пришло время осознать, кем вы являетесь на самом деле.

♋ Рак

Трансформации редко бывают легкими. Они требуют, чтобы вы отпустили старое и свою привязанность к прошлому. Будьте внимательны к тому, что приходит из вашего подсознания, не навешивая на него ярлык. Повторение мантры «тоже пройдет» и поможет вам пройти через это, Раки. Помните, вы не должны делать все в одиночку. Дайте себе разрешение обратиться за советом к другу или психотерапевту.

Космический совет: вы находитесь в самом разгаре масштабной трансформации.

♌ Лев

Ваше путешествие к личной свободе начинается в ту минуту, когда вы начинаете подвергать сомнению все, с чем вы выросли. Итак, обратите внимание на то, какую роль условности играют в вашей жизни, и как они мешают вам быть собой в полной мере. Самое время расправить свои крылья.

Космический совет: вы находитесь в процессе освобождения от негативных мыслей. Будьте нежны с собой.

♍ Дева

Вам нужно потерпеть неудачу, чтобы победить. И чем быстрее, тем лучше! Вы находитесь на важном этапе, Девы! Место, где вы можете оглянуться на прошлое сквозь призму мудрости и быть благодарным за уроки жизни, нужно иметь в пределах досягания. Приготовьтесь объединить все эти знания и сделать первый шаг в неизвестное. Путь, по которому вы собираетесь идти, влечет за собой много рисков. Доверьтесь голосу в своей голове, который говорит, что все это того стоит.

Космический совет: отпустите свое прошлое и откройтесь светлому будущему.

♎ Весы

Ничто в нашей жизни не остается статичным. Зима освобождает место для лета, а ночь плавно переходит в день. Точно так же ваши отношения переживают серьезный сдвиг, который, в свою очередь, может вызвать беспокойство. Помните, что вы уже не тот человек, каким были вчера. Было бы несправедливо ожидать того же от других. Итак, отпустите ненужный багаж и примите вещи такими, какие они есть сегодня.

Космический совет: принимайте людей в своей жизни такими, какие они есть сегодня.

♏ Скорпион

Скорпионы, никто не узнает, что вы чувствуете, пока сами не расскажете об этом. Все слишком погружены в свои мысли, чтобы замечать, что происходит вокруг. Звезды призывают вас начать с того, чтобы быть честным с самим собой, а затем найти время для открытого разговора с другим человеком. Это может быть не так просто, как кажется.

Космический совет: будьте честными с самим собой.

♐ Стрелец

Наши внутренние условности играют важную роль в определении того, кто мы и как мы реагируем на окружающий нас мир. Обратите внимание на них, Стрелец. Может быть, страх вызывает реакцию, которая не столь позитивна? Взгляд внутрь поможет вам понять корень этой травмы и то, как ваши детские переживания тонко влияют на вас. Верьте, что энергия полной Луны позволяет вам высвободить старое и укрепить вашу связь с вашим божественным «я».

Космический совет: пришло время обновиться изнутри.

♑ Козерог

Вот в чем дело, Козерог: перемены — это единственная константа. В результате в нашей жизни нет ничего статичного. Энергия полной Луны выносит на свет людей и отношения, которые изменились в недавнем прошлом. Это правда, что изменения любого рода редко легко поддаются обработке. Важно помнить, что за свою жизнь вы пережили много «перерождений». Ожидать, что другой останется таким же, было бы немного нереалистично.

Космический совет: будьте открыты к изменениям в своей жизни, они обещают привнести с собой что-то хорошее.

♒ Водолей

Мы могли бы продолжать делать то же самое в течение многих лет, и все осталось бы точно так же. Если бы все оставалось по-прежнему, трансформация не происходила бы. Антитеза истории жизни, которую вы пишете для себя. Поэтому сделайте шаг в направлении неизвестного. Сделайте шаг, несмотря на свои запреты. Звезды хотят, чтобы вы знали: вас поддерживают, вы сможете подняться на следующий уровень.

Космический совет: некоторые изменения стоят того, чтобы рискнуть всем.

♊ Рыбы

В нашей жизни нет ничего случайного. Испытания и трудности тоже призваны служить особой цели. 29 марта вас просят вознести молитву благодарности за все, что испытывает вашу внутреннюю решимость. Это не только укрепляет ваш характер, но и мотивирует повышать свой уровень. Внутри вас, Рыбы, так много неиспользованного потенциала — потенциала, с которым вы вот-вот столкнетесь лицом к лицу.

Космический совет: вызовы служат особой цели в нашей жизни.

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