В сети появилось видео аварийной посадки самолета Boeing-737 28 марта в аэропорту Краснодара. Его опубликовала на личной странице в Instagram одна из пассажирок рейса 1104, следовавшего из Москвы.

На записи видно, что происходило в салоне самолета перед приземлением.

«Голову на колени, группируйтесь, группируйтесь!» — командовали борт-проводники.

Люди следовали их рекомендациям, но потом продолжали взволнованно выглядывать из-за сидений. После успешной посадки все пассажиры устроили бурные овации экипажу самолета.

Снимавшая видео Мария призналась, что все изначально было неудачно. Рейс задержали, перед самым приземлением сообщили об аварийной посадке, воздушное судно стало кружить над аэропортом.

«Бортпроводники готовили нас к аварийной посадке, на лицах людей был страх… мне тоже было страшно, но не за себя. Все это время долгого ожидания посадки я думала только о детях, молилась чтобы они не остались сиротами, чтобы росли с мамой», — написала женщина.

Instagram @almazmari

В ожидании худшего пассажиры звонили близким и прощались с ними. Взволнованные родственники сообщали, что в аэропорту их ждут скорая, пожарные и МЧС, что еще больше нагнетало атмосферу.

«Дети плакали, кто-то молился, было реально страшно… Браво пилоту и стюардессам! Спасибо за наши сохраненные жизни, спасибо Господу Богу… за этот час мы много переосмыслили, — написала Мария. — Сегодня мой второй день рождения».

Самолет Boeing-737 следовал из Москвы в Краснодар. По предварительной информации, у воздушного судна из-за рассогласования механизации возникли проблемы с закрылками. На борту рейса было 149 человек, пострадавших нет.

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