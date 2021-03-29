Роковая дружба: как Всеволод Хабаров угас после смерти Андрея Ростоцкого

Судьба Всеволода Хабарова, тело которого было найдено спустя месяц после кончины, сложилась трагически после смерти его коллеги и закадычного друга Андрея Ростоцкого. Об их тесной дружбе, которая принесла обоим успех, славу и реализацию амбиций, и ее роковых последствиях 5-tv.ru рассказала однокурсница покойного, актриса Лариса Бравицкая.

Хабаров пришел в театральное училище имени Бориса Щепкина поздно, когда ему уже было 27 лет. К этому моменту он окончил архитектурный институт и был сложившейся личностью. А для будущего артиста это всегда большая проблема, так как в театральном вузе над формированием актеров работают по принципу «лепки» из сырого материала — чем студент моложе, тем проще ему научиться необходимым навыкам профессии. По словам Бравицкой, особенно трудно было Хабарову на первом курсе. Но потом он познакомился с Ростоцким, и это была судьбоносная дружба.

«Ему, конечно, было трудно, все-таки он уже был сложившийся мужчина. Он очень хорошо двигался — замечательно жонглировал, делал пантомимы. И выпускался довольно неплохо. И его счастье было, что он познакомился с Андреем Ростоцким. Они так вросли друг в друга! И он смог применить все свои умения — он стал каскадером, ставил драки, и как актер снимался. Это был его звездный час, если бы не трагическая кончина Андрея. И Сева, конечно, потерялся. Мы потом встречались с курсом, он приходил, и с каждым разом было видно, как он затухал», — поделилась актриса.

Кадр из фильма "Эскадрон гусар летучих"

Андрей Ростоцкий был более известным артистом — зритель, конечно же, помнит его по роли Дениса Давыдова в картине «Эскадрон гусар летучих». Однако и Хабаров рядом с ним чувствовал себя при деле — особенно ему удалось реализовать себя в каскадерском ремесле. Но, по словам Бравицкой, все свое время он уделял другу и часто отказывался от предложений в угоду ему. После смерти Ростоцкого в 2002 году ролей стало мало, и актер не смог полноценно жить профессиональной жизнью. Даже педагогическая работа не смогла спасти его.

«Он преподавал какое-то время на кафедре сценического движения. Потом, когда Аркадий Немировский ушел из жизни, он даже заменил его на кафедре. Почему он там не остался, я не могу сказать. Все-таки у него был определенный характер… Есть актеры, которые заканчивают играть и становятся педагогами. А у него получилось, что он и преподавал, и как актер снимался. Очень трудно совмещать», — рассказала Бравицкая.

С каждым годом на встречи курса в театральном училище он приходил все реже и реже. По словам актрисы, жизнь его не сложилась, он медленно угас, пережив своего друга на 19 лет.

«На последние встречи он уже не приходил. Я знала, что он очень бедствовал. Ему помогали, как могли, но он так и не оправился, так и не смог найти свою нишу. Он растворился в Андрее, и другого кино, чего-то еще у него не было. И он потерялся. Вообще, наше поколение трагическое», — резюмировал актриса.

Всеволод Хабаров известен по работам в сериалах «Глухарь» и «Кулагин и партнеры», картинах «Зверобой», «Лучшая дорога нашей жизни», исторической драме «Первая конная». Больше 20 лет он преподавал сценическое движение — в театральном училище Бориса Щепкина, в ГИТИСе, в Театре Юного актера п/р Федорова, в институте Современного искусства, ИМДТ, Высшей школе консалтинга, институте бизнеса и политики. Скончался актер в возрасте 67 лет. Его тело нашли в квартире через месяц после смерти. Ранее 5-tv.ru писал, где и когда будет похоронен Всеволод Хабаров.