«Ушла половина мальчиков»: однокурсница Хабарова рассказала о дате и месте похорон

Смерть звезды сериалов «Глухарь», «Кулагин и партнеры», «Лучшая дорога нашей жизни» Всеволода Хабарова повергла в шок всех, кто с ним был знаком.

«Оказывается он умер в квартире и больше месяца пролежал. Сообщил об этом один из его учеников. Жены его не было. Дочка за границей во Франции. Ушел одиноким человеком. У нас с курса уже половина мальчиков ушло», — заявила в интервью 5-tv.ru однокурсница актера писатель и сценарист Лариса Бравицкая.

Она добавила, что прощание состоится 30 марта в крематории Хованского кладбища в полдень.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, причины смерти Всеволода Хабарова пока не установлены. Последние годы актер работал и преподавал в родном Щепкинском училище, а также еще в нескольких образовательных учреждениях.