«Ушла половина мальчиков»: однокурсница Хабарова рассказала о дате и месте похорон

|
Светлана Шевченко
1 977

Звезды театра и кино не стало около месяца назад. Все это время его тело находилось в запертой квартире.

Фото, видео: Кадр из сериала "Глухарь-3" (2010); Instagram @larisa_bravitskaya; 5-tv.ru

Смерть звезды сериалов «Глухарь», «Кулагин и партнеры», «Лучшая дорога нашей жизни» Всеволода Хабарова повергла в шок всех, кто с ним был знаком.

«Оказывается он умер в квартире и больше месяца пролежал. Сообщил об этом один из его учеников. Жены его не было. Дочка за границей во Франции. Ушел одиноким человеком. У нас с курса уже половина мальчиков ушло», — заявила в интервью 5-tv.ru однокурсница актера писатель и сценарист Лариса Бравицкая.

Она добавила, что прощание состоится 30 марта в крематории Хованского кладбища в полдень.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, причины смерти Всеволода Хабарова пока не установлены. Последние годы актер работал и преподавал в родном Щепкинском училище, а также еще в нескольких образовательных учреждениях.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
75.83
0.07 89.35
0.09
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Последние новости

15:08
Гигантский контейнеровоз Ever Given развернули — съемки со спутника
15:00
Миллионеру отрезало голову поездом метро в Москве
14:57
«Еще как!» — Песков рассказал о первоапрельских розыгрышах Путина в Кремле
14:55
Отца директора ФБК* Жданова арестовали за превышение полномочий
14:44
Фото недели: Протесты в Англии и извержение вулкана в Исландии
14:41
Автобус со школьниками на Кубани влетел в столб линии электропередачи

Сейчас читают

Озабочены размером: мужчины каких знаков зодиака нуждаются в похвале в постели
«Ушла половина мальчиков»: однокурсница Хабарова рассказала о дате и месте похорон
Супердиета Долиной: от каких продуктов отказаться, чтобы быстро похудеть?
«Ты, бабуся!» — Пугачева случайно раскрыла на видео, как ее зовет дочь Лиза

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака