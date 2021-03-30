Основателю «Звуки Му» Липницкому с детства твердили об отсутствии таланта

|
Георгий Иванов
1 202

Похороны легендарного музыканта пройдут 30 марта в Подмосковье.

Основателю «Звуки Му» Липницкому с детства твердили об отсутствии таланта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Один из основателей и постоянных участников легендарной группы «Звуки Му» Александр Липницкий совершенно неожиданно для самого себя оказался на сцене с бас-гитарой в руках. Дело в том, что еще в детстве в музыкальной школе ему сказали, что у него нет даже малейших способностей к музыке. Так человек, чье имя неразрывно связано с отечественным роком, много лет обходил инструменты стороной, предпочитая оставаться исключительно слушателем.

Однако по настоянию Петра Мамонова Липницкий получил в группе роль бас-гитариста, а впоследствии записал с коллективом четыре официальных альбома. Стоит отметить, что до начала музыкальной карьеры Липницкий занимался коллекционированием икон. Для записи первого альбома «Звуки Му» ему пришлось продать несколько наиболее ценных экспонатов своего собрания.

Первое выступление музыканта состоялось на одной сцене с группой «Браво» и Виктором Цоем. Последний, кстати, бывал частым гостем в квартире Липницкого, когда приезжал в Москву. Кроме того, у музыканта постоянно во время московских турне останавливались Майк Науменко и Борис Гребенщиков, который даже посвятил Липницкому «Песню для Нового Быта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагически погиб один из основателей группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Музыкант скончался в результате несчастного случая 25 марта в возрасте 68 лет. По предварительным данным, гитарист утонул, провалившись под лед, когда переходил на лыжах Москва-реку на Николиной Горе.

Прощение с деятелем отечественного рок-движения состоится 30 марта в 12.00 в храме Святого Николая в Аксиньино, похороны пройдут на кладбище в этом же поселке.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.83
0.07 89.35
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:27
В Кремле считают заявления Байдена о Путине оскорблением главы государства
9:18
Пелагея показала свою фигуру со всех ракурсов — видео
9:09
Коллекцию уникальных монет передали спецслужбы Сирии музею Латакии
9:01
Россиян предупредили о возможном резком росте цен на молоко
8:52
Сын Игоря Кваши рассказал детали смерти знаменитого актера
8:43
Принц Уильям назван самым сексуальным лысым мужчиной в мире

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака
«Ушла половина мальчиков»: однокурсница Хабарова рассказала о дате и месте похорон
Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 29 марта по 4 апреля
Время перемен и Солнце в Овне: астропрогноз на апрель 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака