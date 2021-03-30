Основателю «Звуки Му» Липницкому с детства твердили об отсутствии таланта

Один из основателей и постоянных участников легендарной группы «Звуки Му» Александр Липницкий совершенно неожиданно для самого себя оказался на сцене с бас-гитарой в руках. Дело в том, что еще в детстве в музыкальной школе ему сказали, что у него нет даже малейших способностей к музыке. Так человек, чье имя неразрывно связано с отечественным роком, много лет обходил инструменты стороной, предпочитая оставаться исключительно слушателем.

Однако по настоянию Петра Мамонова Липницкий получил в группе роль бас-гитариста, а впоследствии записал с коллективом четыре официальных альбома. Стоит отметить, что до начала музыкальной карьеры Липницкий занимался коллекционированием икон. Для записи первого альбома «Звуки Му» ему пришлось продать несколько наиболее ценных экспонатов своего собрания.

Первое выступление музыканта состоялось на одной сцене с группой «Браво» и Виктором Цоем. Последний, кстати, бывал частым гостем в квартире Липницкого, когда приезжал в Москву. Кроме того, у музыканта постоянно во время московских турне останавливались Майк Науменко и Борис Гребенщиков, который даже посвятил Липницкому «Песню для Нового Быта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагически погиб один из основателей группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Музыкант скончался в результате несчастного случая 25 марта в возрасте 68 лет. По предварительным данным, гитарист утонул, провалившись под лед, когда переходил на лыжах Москва-реку на Николиной Горе.

Прощение с деятелем отечественного рок-движения состоится 30 марта в 12.00 в храме Святого Николая в Аксиньино, похороны пройдут на кладбище в этом же поселке.