«Это Бузова?»: Лиза Галкина показала пародию на девочек из Instagram
Алла Пугачева долго смеялась, увидев дочку в образе модной светской львицы.
Фото, видео: Instagram @alla_orfey, @maxgalkinru
Прохладное весеннее утро идеально подходит для игр с детьми! Одно из любимейших занятий певицы Аллы Пугачевой — наблюдать за представлениями, которые разыгрывает младшая дочка Лиза. Очередное шоу школьница посвятила модным трендам.
Примадонна российской эстрады попросила Лизу продемонстрировать фанатам какую-нибудь Insta-диву. Устроившись получше, девочка немного подумала, а затем выдала громкую речь.
«Хорошие мои, сегодня вам что-нибудь расскажу! Нет! Наверное, завтра! Больше лайков, больше смайликов и, конечно же, подпишитесь на меня! Чао-какао!» — улыбнулась дочь Пугачевой поклонникам.
А в конце показала сердечко, подозрительно похожее на то, что демонстрирует Ольга Бузова своим фанатам.
«Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи…» — иронично подписала ролик Алла Борисовна.
Узнать в Лизе Галкиной поющую ведущую было несложно, отмечали фолловеры Пугачевой. Бузову напоминало все: и речь, и мимика, и жесты.
«Лиза — просто прелесть! Подольше бы они такими маленькими оставались!»
«Это Бузова? Нет, правда же! Как похожа!»
«Как смешно и правдиво получилось! Ей нужно быть актрисой!» — переговаривались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как на самом деле обращаются к Алле Пугачевой ее малолетние дети.
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