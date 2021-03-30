«Это Бузова?»: Лиза Галкина показала пародию на девочек из Instagram

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Виктория Андреева
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Алла Пугачева долго смеялась, увидев дочку в образе модной светской львицы.

Фото, видео: Instagram @alla_orfey, @maxgalkinru

Прохладное весеннее утро идеально подходит для игр с детьми! Одно из любимейших занятий певицы Аллы Пугачевой — наблюдать за представлениями, которые разыгрывает младшая дочка Лиза. Очередное шоу школьница посвятила модным трендам.

Примадонна российской эстрады попросила Лизу продемонстрировать фанатам какую-нибудь Insta-диву. Устроившись получше, девочка немного подумала, а затем выдала громкую речь.

«Хорошие мои, сегодня вам что-нибудь расскажу! Нет! Наверное, завтра! Больше лайков, больше смайликов и, конечно же, подпишитесь на меня! Чао-какао!» — улыбнулась дочь Пугачевой поклонникам.

А в конце показала сердечко, подозрительно похожее на то, что демонстрирует Ольга Бузова своим фанатам.

«Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи…» — иронично подписала ролик Алла Борисовна.

Instagram @alla_orfey

Узнать в Лизе Галкиной поющую ведущую было несложно, отмечали фолловеры Пугачевой. Бузову напоминало все: и речь, и мимика, и жесты.

«Лиза — просто прелесть! Подольше бы они такими маленькими оставались!»

«Это Бузова? Нет, правда же! Как похожа!»

«Как смешно и правдиво получилось! Ей нужно быть актрисой!» — переговаривались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на самом деле обращаются к Алле Пугачевой ее малолетние дети.

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