Открыл огонь и бросил гранаты: что известно о стрелке из Подмосковья?

Открывший стрельбу в Московской области Владимир Барданов подозревается в причастности к незаконному обороту оружия. Об этом заявили представители МВД.

Как стало известно 5-tv.ru, стрельба началась 30 марта, когда к Барданову в элитный поселок «Новые Вешки» наведались с проверкой полицейские. Он забаррикадировался в доме с заложниками, открыл огонь и бросил две гранаты.

Причиной внимания к нему со стороны полиции стало прошлое стрелка. У 61-летнего мужчины были в собственности автосервис и два частных охранных предприятия, ликвидированные в течение последних двух-трех лет. С тех пор у него могло остаться оружие.

Барданов проживает в элитном поселке — стоимость коттеджей там начинается от 51 миллиона рублей. При этом сам он находится в списке антикредиторов «Хоум Кредит Банка». Также стрелок состоит на спецучете, был в федеральном розыске в начале 2000-х за мошенничество. Дважды судим, есть за его плечами и «отсидка» — в 1976 году несовершеннолетний Барданов отнял у мужчины часы, за что попал в колонию.

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Один из соседей рассказал собравшимся у поселка журналистам, что первые выстрелы из дома Барданова слышали еще ночью. Он охарактеризовал стрелка как «преступного авторитета», но не смог сказать, чем именно тот занимался.

«Ну там просто выстрел слышали вчера ночью, ночью слышали. Утром я, когда проезжал, все нормально было, а потом уже все закрыли», — пояснил мужчина.

Известно, что у стрелявший в итоге отпустил из дома дочь и внука, оставив одного заложника. Сосед рассказал, что у Барданова «была семья».

«Конечно, ну а как же! Дети, жена — все есть у него!» — сказал он напоследок.

Ранее 5-tv.ru показывал первые кадры из элитного поселка в Подмосковье, где мужчина открыл стрельбу.