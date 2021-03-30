Беспрерывная автоматная очередь: стрелок в Подмосковье отказался сдаваться

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 798

Уже несколько часов в элитном подмосковном поселке Новые Вешки работает спецназ.

Фото, видео: Depositphotos / hurricanehank; 5-tv.ru

Стрелок отказался сдаваться, и его задержание превратилось в настоящий бой. На кадрах с места происшествия видно, что над коттеджем в элитном подмосковном поселке Новые Вешки поднимаются клубы черного дыма, слышна беспрерывная автоматная очередь и взрывы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в доме забаррикадировался 61-летний Владимир Барданов, к которому утром заявились силовики в рамках проверки информации о незаконном обороте оружия.

Предварительно, вместе с Бардановым находится его зять. Дочь и внука мужчина отпустил около часа назад. По факту его противоправных действий возбуждено уголовное дело — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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