Беспрерывная автоматная очередь: стрелок в Подмосковье отказался сдаваться

Стрелок отказался сдаваться, и его задержание превратилось в настоящий бой. На кадрах с места происшествия видно, что над коттеджем в элитном подмосковном поселке Новые Вешки поднимаются клубы черного дыма, слышна беспрерывная автоматная очередь и взрывы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в доме забаррикадировался 61-летний Владимир Барданов, к которому утром заявились силовики в рамках проверки информации о незаконном обороте оружия.

Предварительно, вместе с Бардановым находится его зять. Дочь и внука мужчина отпустил около часа назад. По факту его противоправных действий возбуждено уголовное дело — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».