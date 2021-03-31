Фото: целый арсенал оружия нашли в доме стрелка из Подмосковья

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Анастасия Шадская
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30 марта 61-летний житель элитного поселка вел многочасовую оборону своего дома, отстреливаясь от полиции и спецназа.

Фото: целый арсенал оружия нашли в доме стрелка из Подмосковья

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Крупный арсенал оружия нашли в доме стрелка из поселка Новые Вешки под Мытищами в Московской области. 30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в доме с заложниками и стрелял по людям, когда к нему пришли с проверкой из полиции.

Фото изъятого из дома стрелка выложил в своем Telegram-канале председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Арсенал „скромного пенсионера“ из Вешек, — добавил он. — С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать не один час».

В доме Барданова нашли десятки коробок с боеприпасами, включая гранаты и патроны, а также огромное количество стрелкового оружия. Все это хранилось в его коттедже в элитном поселке, цены на недвижимость в котором начинаются от 51 миллиона рублей.

Все изъятое было направлено на проверку. Также известно, что и самому мытищинскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу.

Происшествие под Москвой случилось 30 марта. Полиция пришла к 61-летнему Владимиру Барданову с проверкой по подозрению в незаконном обороте оружия. Тот стал отстреливаться и забаррикадировался в доме вместе с заложниками, среди которых был его маленький внук. Через некоторое время жену и внука он отпустил. И, как тогда сообщалось, с ним остался его зять. Но о дальнейшей судьбе мужчины информации не поступало. В итоге, после десяти часов осады и штурма спецназа в доме начался пожар. Его обгоревшее тело было найдено в доме около 23:00. Планируется провести проверку, чтобы точно установить, что стрелок погиб.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшие соседи рассказали о мытищинском стрелке.

Фото: целый арсенал оружия нашли в доме стрелка из Подмосковья

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