🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 апреля, убывающая Луна в Стрельце сулит скорое исполнение заветного желания представителям некоторых знаков зодиака. Остальным нужно немного подождать.

♈ Овен

Вы слишком много задумываетесь о своем прошлом и рьяно строите планы на будущее. Не стоит так все усложнять, Овен. Все, что у вас есть — это настоящее. Уделите внимание тому, что с вами происходит здесь и сейчас. Поверьте, это пойдет вам на пользу.

Космический совет: будьте здесь и сейчас.

♉ Телец

Ваши планы реализуются не совсем так, как вы задумывали. Но разве это плохо, кто так сказал? Доверьтесь судьбе, у нее на ваш счет особые задачи. И они вам понравятся. Фортуна указывает, что вам нужно немного ослабить хватку.

Космический совет: доверьтесь судьбе.

♊ Близнецы

Сейчас вы сосредоточены на достижении цели как никогда ранее. Все идет именно так, как вы задумывали, и будет продолжаться в том же духе. Не сворачивайте с избранного пути, и ваши задумки исполнятся. Сил вам придаст окружение, не отмахивайтесь от попыток ближних оказать вам поддержку.

Космический совет: вы на финишной прямой.

♋ Рак

Жизнь идет по синусоиде, Рак. За взлетом следует падение, и это для вас не новость. Сейчас вы на подходе к очередному подъему, и вы чувствуете это. Остался один решительный шаг, и нужно к нему подготовиться. Попробуйте собрать свои силы и расслабиться. Ждите сигнала.

Космический совет: ждите сигнала.

♌ Лев

Осознайте силу внутри себя, Лев. Вы всегда знали о ней, и сейчас самое время ей воспользоваться. Не разбрасывайтесь энергией, сохраните ее для исполнения ваших планов. В скором времени вам представится шанс загладить вину перед тем, кого вы обидели. Постарайтесь быть искренним с этим человеком. Не отказывайтесь от собственных чувств.

Космический совет: осознайте собственную силу.

♍ Дева

Вы находитесь в состоянии пущенной стрелы. От вас уже ничего не зависит, но вы и не можете остановиться. Ожидание ответного маневра вашего партнера вас тяготит. Не думайте об этом, доверьтесь судьбе. Все сложится как нельзя лучше, и ваше заветное желание исполнится.

Космический совет: быть пущенной стрелой не так уж и плохо.

♎ Весы

Вы обращаете внимание на мелочи, которые не имеют значения. Это отнимает у вас силы, Весы. Сконцентрируйтесь на главном. Чего бы вам хотелось больше всего? Приложите силы для исполнения этого желания, и тогда пустяки, которые вас напрягали или раздражали, отступят на второй план.

Космический совет: сконцентрируйтесь на главном желании.

♏ Скорпион

Вы стоите на распутье. Не тратьте силы на колебания, а просто задайте себе главный вопрос — что я хотел бы получить? Ответ придет к вам сам, как только вы отметете все за и против, чужие мнения и советы. Сделать первый шаг на избранном пути будет легко. Вы это знаете.

Космический совет: слушайте свое сердце.

♐ Стрелец

Вас не беспокоит ни прошлое, ни будущее. Все ваши мысли о настоящем. И это верная стратегия, Стрелец. Почувствуйте, что вы не одни, вокруг вас любящие люди, готовые оказать вам посильную помощь. Доверьтесь им, и некоторые заботы сразу отойдут в сторону. Не бойтесь показаться слабыми.

Космический совет: позвольте заботиться о себе.

♑ Козерог

Вам не хватает устойчивости. Вас все время тянет то вперед, к высшим целям, то назад — это происки вашего страха. Вам необходима техника заземления, Козерог. Для этого подойдет долгая пешая прогулка в одиночестве или медитация. Настройтесь на гармонию с миром и собой, и мысли придут в порядок.

Космический совет: привести мысли в порядок поможет долгая прогулка.

♒ Водолей

Вы прошли немалый путь ради изменения своих мыслей и желаний. Вы — уже не тот человек, что были вчера или год назад. Но ваше становление еще не завершено. Позвольте процессу течь без вашего контроля. Осталось самое сложное — полюбить себя таким, какой есть. Вы справитесь.

Космический совет: позвольте завершиться начатому процессу.

♊ Рыбы

Вам не хватает душевного комфорта и спокойствия. Откиньте тревоги и мысли о судьбах мира, Рыбы! Сегодня ваш день, проведите его в удовольствии. Расслабьтесь, не торопитесь, наслаждайтесь каждым действием, которое совершаете. Только глубокое проникновение в суть процессов поможет вам осознать всю прелесть бытия.

Космический совет: посвятите день себе.

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