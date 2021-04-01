«Был в забытьи»: Лев Лещенко о состоянии Вячеслава Зайцева на дне его рождения

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что во время празднования дня рождения модельера Вячеслава Зайцева, тот был в «забытьи». По мнению певца, состояние здоровья легендарного кутюрье оставляет желать лучшего.

Хотя звездные друзья знают, что 83-летний Зайцев несамостоятелен и слаб, но в память о его заслугах они все же пришли поздравить его. На мероприятии появились Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна и супруга модельера Валентина Юдашкина Марина.

«Они пришли просто поздравить его бескорыстно, без всяких денег. Алла, Галкин… Оказывается, там организаторы какие-то билеты продавали. Но, с другой стороны, там был показ мод, и, наверно они каким-то образом собирали людей, чтобы его провести, этот показ мод, он длился примерно час», — сказал Лещенко, вспомнив также о скандале, связанном с продажей билетов на день рождения Зайцева.

Как сообщали прежде некоторые СМИ, торжество кутюрье превратилось в проходной двор — толпы поклонников, якобы купив право прийти, атаковали знаменитых гостей и буквально заставляли их давать автографы, а также фотографироваться.

По словам Лещенко, организацией праздника занимался не сам Вячеслав Зайцев, а его помощники. Певец заметил, что хоть состояние кутюрье нельзя назвать тяжелым, он едва ли способен принимать решения и работать в прежнем темпе.

«Он был не в очень хорошем состоянии, конечно. Он уже в таком, знаете, полузабытьи находится, и было удивительно, что они его привели. Ну, мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ и человек. Который одел, обул нашу страну в те годы, когда она была черно-белой краской нарисована вся», — добавил Лещенко.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сын модельера Егор Зайцев обвинил опекунов Вячеслава Михайловича в корыстных планах и мошенничестве. Он предполагает, что люди, которые сейчас живут рядом с его отцом, хотят присвоить его имущество.