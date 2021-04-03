🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 апреля, убывающая Луна в Козероге. Это не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. А вот решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела, пройдут без серьезных осложнений.

♈ Овен

Приятно, когда мечты сбываются. Не правда ли, Овны? Ваш успех не случайность, а закономерность. Годы труда, упорство и смелость. Самое главное сейчас — не расслабиться. Действуйте, как прикажет сердце, а удача будет на вашей стороне.

Космический совет: будьте верны своим принципам.

♉ Телец

Кажется, что все вокруг вас взволнованы. Малейшее замечание с вашей стороны вызывает панику и конфликты. Один совет: отключитесь от проблем и от других людей. Понаблюдайте как за внутренним, так и за внешним миром.

Космический совет: отключитесь от проблем.

♊ Близнецы

Близнецы, вам сегодня предстоит свести дебет с кредитом. Больших затрат потребует грядущий ремонт дома или квартиры. Поэтому отложите заработанные средства. Пришло время забыть о расточительности.

Космический совет: забудьте о бесполезных тратах.

♋ Рак

Вам не стоит волноваться по поводу того, что думаю окружающие. Будьте самим собой и действуйте уверенно. Вашего внимания 3 апреля достоин только самый важный человек. И его вы увидите в зеркале.

Космический совет: будьте самим собой.

♌ Лев

Вселенная советует вам сделать первый шаг. И не важно, о какой сфере жизни идет речь. Сейчас вы в силах преобразить все, что находится вокруг: дом, отношения, семью, работу. Нужно только шагнуть навстречу светлому будущему.

Космический совет: сделайте первый шаг.

♍ Дева

Вам требуется отдых. И не важно, будет это белоснежный пляж или ванна с пеной. Позаботьтесь о себе. Звезды советуют открыться новым практикам. Например, начать медитировать. Девы, приготовьтесь достигнуть озарения!

Космический совет: отдохните и займитесь медитацией.

♎ Весы

Этот день станет для вас началом чего-то совершенно нового. Самое главное — не переставайте идти вперед. Движение — жизнь. И вы это прекрасно знаете. Не бойтесь перемен, откройтесь им. Сегодня все получится.

Космический совет: откройтесь чему-то совершенно новому.

♏ Скорпион

Для вас настало время воспоминаний и ностальгии. Сегодня лучший день для того, чтобы поблагодарить прошлое и принять все, что готовит вам судьба. Звезды советуют подумать о своей карьере. Для того чтобы поскорее достигнуть успеха в любимом деле, нужно составить правильный план.

Космический совет: составьте план действий.

♐ Стрелец

Убывающая Луна может привести к тому, что вы столкнетесь лицом к лицу со своими худшими эмоциями. Внутри вас и правда накопилось немало подавленной боли. Не цепляйтесь за нее, работайте над прощением. Помните, когда вы меняете свое настроение, меняется реальность.

Космический совет: отпустите старые обиды.

♑ Козерог

Подумайте, правильно ли вы расходуете свое время и энергию. Нельзя говорить «да» всему подряд. Настало время признать свои ошибки и загладить вину на личном фронте. Не уходите от серьезного разговора с партнером.

Космический совет: откровенно поговорите с возлюбленным.

♒ Водолей

Вспомните, когда вы в последний раз мечтали. Определенно это было давно. Работа стала приоритетом. А ведь у вас есть семья, которой тоже не хватает внимания. Подарите любовь своим близким. Увидите — они ответят тем же.

Космический совет: подарите любовь близким.

♊ Рыбы

Вы переживаете нелегкое время. Особенно сильно страдает карьера. Проблемы могут быть незначительными, однако даже они способны довести до нервного срыва. Вам следует наладить контакт с коллегами и попросить о помощи, если требуется. Будьте честны, не бойтесь диалога.

Космический совет: решить спор поможет дружеский совет.

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