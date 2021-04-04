Поклонники нашли общие черты во внешности сыновей Галкина и Киркорова?

Сыновья Филиппа Киркорова и Максима Галкина — Гарри и Мартин — вызывают огромный восторг у пользователей сети. За их взрослением следят сотни людей. У звездных наследников есть даже фанатские странички. Один из таких фан-аккаунтов опубликовал совместное фото Гарри и Мартина. Подписчики были поражены сходством мальчиков, сообщает радио «Комсомольская правда».

«Они, наверное, родные по отцу»;

«Детки похожи на своих пап»;

«Так похожи, глаза у мальчишек супер»;

«Сразу видно, чьи дети», — написали пользователи сети.

Instagram @maxgalkinru; www.globallookpress.com/ Pavel Kashaev

Реакция фанатов звездных наследников понятна — Гарри и Мартин очень похожи на своих пап. Заметно повзрослевшие парни активно ведут себя в жизни и в социальных сетях. Максим Галкин и Филипп Киркоров постоянно выкладывают ролики с сыновьями. К слову, дочки — Алла-Виктория и Лиза — тоже часто светятся в Instagram звездных родителей.

Филипп один воспитывает детей. Мамой Мартин и Алла-Виктория называют свою крестную, бизнесвумен Наталью Ефремову.

А вот Мартина и Лизу Галкиных воспитывают оба родителя — Алла Пугачева и ее молодой супруг-юморист. Пугачева и Галкин стали встречаться в 2004 году, когда Примадонна еще была женой Филиппа Киркорова. С тех пор они неразлучны. В 2011 году знаменитости сыграли свадьбу, а в 2013-м — стали родителями. Двойняшки Лиза и Гарри стали настоящими звездами русскоязычного интернета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Филипп Киркоров боится за своих детей.