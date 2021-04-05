«Мы увидим еще больше»: психолог объяснила мотивы «голой» фотосессии в Дубае

«Голая» фотосессия десятка девушек на балконе в Дубае — лишь начало эры эксгибиционизма и вуайеризма. Такой вердикт вынесла в беседе с 5-tv.ru психолог Наталья Георгиева. Эксперт объяснила, почему сейчас в людях так массово рождается желание выразить себя и свою чувственность публично, и предупредила — впечатлительной общественности придется пережить еще не один скандал подобного рода.

По словам психолога, пандемия с ее ограничениями породила в людях острую нехватку физического контакта и публичности. Поэтому не удивительно, что они стремятся восполнить эту потребность самовыражением в виртуальном пространстве.

«Люди находились в очень долгой изоляции и мало кому могли что-то демонстрировать. Поэтому у нас стираются все границы ментально — интернет позволяет их раскрыть при том, что физически они закрыты. И поэтому в сознании происходит когнитивный диссонанс — нам хочется себя продемонстрировать, показать, повзаимодействовать, а не с кем. И поэтому мы уже готовы выходить на балкон в чем мать родила и привлекать к себе внимание. И мы увидим еще больше таких примеров, где аудитория будет себя демонстрировать», — объяснила Георгиева.

Причем один и тот же мотив движет и теми, кто показывает свои прелести, и тем, кто наблюдает и передает эту информацию по цепочке, отметила психолог.

«Это то же проявление своего активного поведения в пространстве. Его же никто не просил это фото выкладывать, но он это сделал, чтобы продемонстрировать и себя тоже — что он там находится, и может это показать другим. Поэтому и для девушек на балконе, и для смотрящего мотивация одна и та же — каждый демонстрирует себя как может», — резюмировала психолог.

Фотосессия десятка красивых девушек в неглиже на балконе отеля в Дубае вызвала скандал. Все участники были задержаны местной полицией, среди них были гражданки Украины, Белоруссии и Молдавии. По закону им грозит как минимум штраф в пять тысяч дирхамов — около 100 тысяч рублей по нынешнему курсу. Не исключено, что красавицы могут даже оказаться в тюрьме. Ранее проходила информация, что среди девушек были и россиянки, но в Генкосульстве РФ эту информацию не подтвердили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что может спасти от тюрьмы задержанных в Дубае участниц «голой» фотосессии.