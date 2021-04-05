Сын Зайцева раскрыл настоящую причину появления правоохранителей в доме кутюрье

На пороге дома знаменитого модельера Вячеслава Зайцева оказались правоохранители. Сын кутюрье Егор Зайцев рассказал 5-tv.ru, с какой целью люди в погонах приезжали к его отцу.

«Они были второй раз. Накануне был участковый, а сегодня уже прокуратура. Их интересовали те люди, которые сейчас бесятся в студии Первого канала на съемках — Гарафутдинов и прочие. Они узнавали про них, про то, что они якобы владеют брендом Вячеслава Михайловича — они везде ставят эти логотипы. Я как раз читал материал про их поддельные бренды. Я к этому не имею отношения, просто папу жалко», — пояснил сын легенды российской моды.

Ранее помощник Вячеслава Зайцева Олег сообщил, что правоохранители приезжали только для того, чтобы справиться о здоровье модельера.

«Он с той стороны лагеря, он папе помогает. Не в деловых вопросах, конечно, а одеться, умыться, возит его. Он, я считаю, с ними связан. Еще с папой тяжело общаться, потому что он всегда включает громкую связь, и этот Олег все слышит. Потому мы туда не вхожи, к сожалению. А может и к счастью, потому что не хочется там появляться», — признался Егор Зайцев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в столичной прокуратуре заявили о назначении проверки сообщений о злоумышленниках, которые якобы под маской благодетелей поселились в доме модельера Вячеслава Зайцева и вознамерились завладеть его имуществом. Среди людей, которые попали в поле зрения правоохранителей мог оказаться и рэп-исполнитель Тимур Гарафутдинов, который с недавнего времени стал приближенным кутюрье.