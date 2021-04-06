«Чтобы начинания наши были правильными»: о чем нужно молиться на Благовещение?

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из 12 главных христианских праздников, который отмечается 7 апреля. В этот день, согласно Священному Писанию, началась история земного воплощения Спасителя, поэтому празднование этой даты является одной из важнейших для православных верующих.

Праздник обычно выпадает на Великий пост, который нужно строго соблюдать. Однако церковный устав предусматривает небольшие послабления в честь Благовещения. О том, что разрешается есть в этот праздник, а также о чем лучше всего молиться в этот день, 5-tv.ru рассказал священник храма святителя Петра Николай Савченко.

Бывает так, что Благовещение совпадает с другими христианскими праздниками, рассказал Савченко.

«Благовещение практически всегда выпадает на великий пост. Благовещение всегда 7 апреля, поэтому относительно Пасхи он изменяется. Бывает даже, что он выпадает на день Пасхи как было в 1991 году или на пару дней после Пасхи, как в 2010 году. Но практически всегда выходит на Великий пост, иногда это выпадает на страстную седмицу, тогда в этот день не вкушают рыбу, а так во все остальные дни разрешается вкушение рыбы», — поделился священник.

Очень важно в этот день молиться о правильных вещах, утверждает Савченко. По его мнению, в этот день лучше всего попросить у Бога и святых ясного разума.

«О чистых чувствах, о том, чтобы начинания наши были правильными, чтобы лишены были страсти и пристрастия всевозможного, чтобы они не замутнялись ничем греховным и порочным», — рассказал священник.

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