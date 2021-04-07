На 56-м году жизни умерла звезда Малого театра Ольга Пашкова

Звезда московского Малого театра Ольга Пашкова умерла на 56-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

«Ольга Леонидовна умерла после продолжительной болезни», — заявила директор Тамара Михайлова.

Других деталий не сообщается. Дата прощания и место похорон пока не уточняется.

Ольга Пашкова служила в Государственном академическом Малом театре с 1987 года, сразу же после окончания Щепкинского училища. Зрители ее помнят по таким постановкам, как «Из воспоминаний идеалиста», «Дети Ванюшина», «Мещанин во дворянстве», «Леший», «Убийство Гонзаго», «Дядюшкин сон», «Царь Федор Иоаннович». В кино она приняла участие в 24 проектах. В частности, «Возвращение Мухтара», «Сказ про Федота-Стрельца», «Вор».