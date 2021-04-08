«Пролежня загноилась»: экс-супруга Аршавина потеряла надежду на выздоровление

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Екатерина Бородина
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Лишившаяся носа журналистка Алиса Казьмина столкнулась с новыми осложнениями.

Фото, видео: Instagram @arshavina_alisia__mb

Экс-супруга футболиста Аршавина, журналистка Алиса Казьмина уже не в силах справляться с бесконечными проблемами со здоровьем. За недолгий период женщина столкнулась с последствиями тяжелого аутоиммунного заболевания, которое изуродовало ее лицо, затем с обострением панкреатита, а вдогонку ко всему девушка заразилась COVID-19.

Недавно стало известно, что у Казьминой образовались воспаленные пролежни на ногах, которые не дают ей самостоятельно передвигаться. Теперь женщина утверждает, что повреждения на коже стали гноиться, что окончательно подорвало веру в выздоровление. Невеселыми новостями журналистка поделилась с подписчиками на личной странице в Instagram.

Instagram @arshavina_alisia__mb

Многие жалеют Казьмину, поддерживают ее и постоянно осведомляются о ее самочувствии. Сама женщина сетует, что не видит конца своим злоключениям.

«Алиса, вы как-то расклеились. Из-за негативных событий в вашей жизни, организм включил режим саморазрушения. Вы очень молодая, сильная. У вас есть все шансы выбраться», — написала девушке одна из подписчиц.

«Да, что-то липнут все ко мне все страшные болезни, не дают даже намека выздороветь», — грустно отозвалась на комментарий экс-супруга Аршавина.

Другие поклонники всерьез обеспокоены ногами Казьминой.

«Что с ногой? Сочувствую, дочка — красотка, ей очень сильно нужна мама», — прокомментировал публикацию Казьминой неравнодушный фолловер.

«Пролежня загноилась. Не могу наступить на ногу», — поделилась ужасающими подробностями женщина.

При этом журналистка отметила, что сейчас ее проблемой занимаются дерматологи, в худшем случае придется прибегнуть к помощи хирурга.

Однако не все сочувствуют несчастной. Например, экстрасенс Александр Кижинов уверен, что девушка слегка преувеличивает свои проблемы и активно работает на публику. Кроме того, он уверен, что скоро черная полоса в жизни Казьминой закончится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие перемены в личной жизни Кинжинов предрек Алисе Казьминой.

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