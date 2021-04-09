Умер директор театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов

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Игорь Рязов
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Рудольф Давидович был известным театральным продюсером и режиссером.

Умер директор театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Умер театральный продюсер и режиссер Рудольф Фурманов, который до последнего времени был директором театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Ему было 82 года. Об этом в своем Telegram-канале написал главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай.

«Снова печальная новость… Полгода по больницам, подтвердили близкие», — сказал он.

В конце марта ФАН сообщал, что Рудольф Давидович пять месяцев лежал в больнице из-за последствий коронавируса. Осложнения были связаны с легкими. По данным агентства, длительное выздоровление связано с «синдромом курильщика». Это подтвердила и Людмила Поргина, которая связана дружескими отношениями с петербургским актером.

«Обязательно летом свожу Рудика на море в Сочи подлечить легкие», — говорила она ФАН.

Рудольф Фурманов оказался в актерской среде с самого детства. Всего он сыграл более 80 ролей в кино и театре. В 2010 году основал в Петербурге Российскую Национальную актерскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро». Является заслуженным деятелем искусств РФ и народным артистом РФ.

Пять фактов о творчестве Рудольфа Фурманова

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след» Белла Шпинер.

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