Художественный руководитель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов прокомментировал состояние госпитализированного с коронавирусом актера Олега Басилашвили. В беседе с 5-tv.ru режиссер признался, что устал объяснять каждому, что трагедии не случилось, а потому изъяснился в шутливой манере.

«Смерти не дождетесь! Хуже не будет!» — отметил близкий друг народного артиста СССР.

Фурманов подтвердил, что Басилашвили госпитализировали с подтвержденным COVID-19 несколько дней назад. Он также добавил, что держит ситуацию под контролем и регулярно созванивается с товарищем — едва ли не каждый час.

«Он находится на излечении. Все нормально: голова работает, все работает!» — подчеркнул худрук петербургского театра.

В заключение Рудольф Фурманов попросил представителей СМИ и поклонников гения не воспринимать его болезнь как катастрофу. Друг Басилашвили отметил, что сегодня «коронавирусом больна вся планета», а потому не мудрено, что инфицирован и сам 86-летний Олег Валерианович, и его супруга, и такие медийные персоны как Алиса Фрейндлих и Василий Лановой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дочь Олега Басилашвили прокомментировала состояние актера после экстренной госпитализации.